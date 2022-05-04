Квартира в новостройке Four Winds

Four Winds — это готовый к заселению жилой комплекс с панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект расположен в районе Кадыкёй — одном из самых престижных и оживлённых районов азиатской части Стамбула. Благодаря близости к улице Bağdat Caddesi и набережной Кадыкёя, комплекс обеспечивает удобный доступ к метро, метробусу и всей необходимой городской инфраструктуре.
Four Winds занимает территорию площадью 44 000 м² и состоит из четырёх башен высотой 44 этажа, в которых расположено 520 современных «умных» квартир различных планировок площадью от 117 до 1 050 м². Комплекс окружён 41 000 м² озеленённых территорий и предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов.
Преимущества проекта Four Winds
Престижное расположение — в центре района Кадыкёй, рядом с известной улицей Bağdat Caddesi
Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова
Отличная транспортная доступность — рядом метро, метробус и трамвай
Просторные квартиры площадью от 117 до 1 050 м²
Система «умный дом» во всех квартирах
Зелёная территория с садами, водными элементами и ландшафтным дизайном площадью 41 000 м²
Развитая инфраструктура — поблизости школы, университеты, больницы и государственные учреждения
Готовность к заселению — квартиры доступны для немедленного проживания
Подходит для получения гражданства Турции при выполнении инвестиционных требований
Удобное расположение — около 30 минут до аэропорта Сабиха Гёкчен и 20 минут до Девичьей башни (Kız Kulesi)