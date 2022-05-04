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Квартира в новостройке Four Winds

Кадыкёй, Турция
от
$1,84 млн
;
7
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ID: 38895
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй

О комплексе

Four Winds — это готовый к заселению жилой комплекс с панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект расположен в районе Кадыкёй — одном из самых престижных и оживлённых районов азиатской части Стамбула. Благодаря близости к улице Bağdat Caddesi и набережной Кадыкёя, комплекс обеспечивает удобный доступ к метро, метробусу и всей необходимой городской инфраструктуре.

Four Winds занимает территорию площадью 44 000 м² и состоит из четырёх башен высотой 44 этажа, в которых расположено 520 современных «умных» квартир различных планировок площадью от 117 до 1 050 м². Комплекс окружён 41 000 м² озеленённых территорий и предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов.

Преимущества проекта Four Winds

  • Престижное расположение — в центре района Кадыкёй, рядом с известной улицей Bağdat Caddesi

  • Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова

  • Отличная транспортная доступность — рядом метро, метробус и трамвай

  • Просторные квартиры площадью от 117 до 1 050 м²

  • Система «умный дом» во всех квартирах

  • Зелёная территория с садами, водными элементами и ландшафтным дизайном площадью 41 000 м²

  • Развитая инфраструктура — поблизости школы, университеты, больницы и государственные учреждения

  • Готовность к заселению — квартиры доступны для немедленного проживания

  • Подходит для получения гражданства Турции при выполнении инвестиционных требований

  • Удобное расположение — около 30 минут до аэропорта Сабиха Гёкчен и 20 минут до Девичьей башни (Kız Kulesi)

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Four Winds
Кадыкёй, Турция
от
$1,84 млн
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