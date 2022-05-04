Квартира в новостройке Four Winds

Four Winds — это готовый к заселению жилой комплекс с панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Проект расположен в районе Кадыкёй — одном из самых престижных и оживлённых районов азиатской части Стамбула. Благодаря близости к улице Bağdat Caddesi и набережной Кадыкёя, комплекс обеспечивает удобный доступ к метро, метробусу и всей необходимой городской инфраструктуре.

Four Winds занимает территорию площадью 44 000 м² и состоит из четырёх башен высотой 44 этажа, в которых расположено 520 современных «умных» квартир различных планировок площадью от 117 до 1 050 м². Комплекс окружён 41 000 м² озеленённых территорий и предлагает широкий выбор социальных и рекреационных объектов.

Преимущества проекта Four Winds