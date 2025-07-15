Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.

Квартира с одной спальней (1+1) в комплексе Nobby Garden.

Представляем Вашему вниманию шикарный проект в 800 метрах от лучших песчаных пляжей Авсаллара, от ведущего застройщика региона!

Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества известной компании застройщика реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.

Вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее в 300 метрах от комплекса.

Жилой комплекс состоит из двух блоков, 117 квартир, на территории 7.700 м2



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Открытый бассейн с детской секцией

Водные горки

Крытый бассейн с подогревом с детской секцией

Сауна

Турецкий хамам

Римская парная

Массажные комнаты

Комната отдыха

Кинотеатр

Детская игровая комната

Зона для барбекю

Детская игровая площадка

Теннисный корт

Подземная парковка

Открытая парковка

Электрогенератор

Видеонаблюдение 7/24

Охрана 7/24

Благоустроенная территория комплекса

Фитнес зал



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