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Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.

Аланья, Турция
от
$92,537
BTC
1.1007048
ETH
57.6926441
USDT
91 489.5323028
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27200
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1) в комплексе Nobby Garden.

Представляем Вашему вниманию шикарный проект в 800 метрах от лучших песчаных пляжей Авсаллара, от ведущего застройщика региона!

Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества известной компании застройщика реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей. 

Вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее в 300 метрах от комплекса.

Жилой комплекс состоит из двух блоков, 117 квартир, на территории 7.700 м2


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Открытый бассейн с детской секцией
  • Водные горки
  • Крытый бассейн с подогревом с детской секцией
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Комната отдыха
  • Кинотеатр
  • Детская игровая комната
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Теннисный корт
  • Подземная парковка
  • Открытая парковка
  • Электрогенератор
  • Видеонаблюдение 7/24
  • Охрана 7/24
  • Благоустроенная территория комплекса
  • Фитнес зал


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Аланья, Турция
от
$92,537
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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