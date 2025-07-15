Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.

Квартира с одной спальней (1+1) в комплексе Nobby Garden.
Представляем Вашему вниманию шикарный проект в 800 метрах от лучших песчаных пляжей Авсаллара, от ведущего застройщика региона!
Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества известной компании застройщика реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей.
Вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее в 300 метрах от комплекса.
Жилой комплекс состоит из двух блоков, 117 квартир, на территории 7.700 м2
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.