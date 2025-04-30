  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Аланья, Турция
от
$227,047
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25742
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Продаются роскошные квартиры в новом жилом комплексе, в самом сердце Алании!

В 900 метрах от чистейшего моря и на расстоянии шага от всей инфраструктуры города, вы найдете эксклюзивный жилой комплекс, идеально подходящий для постоянного проживания. Комплекс расположился на участке 2450 м² и включает в себя один жилой блок с 53 просторными квартирами различной планировки: 2+1, 3+1, 4+1 и 5+1.

Квартиры от 114,5 м² до 236,3 м² с удобной планировкой, идеально подходящие для семейных людей. Многие квартиры имеют отдельные кухни, что создает дополнительный комфорт и уют.

Богатая инфраструктура комплекса включает:

Открытый бассейн
Фитнес-зал
Сауна
Паровая комната
Турецкая баня
Массажные комнаты
Детская игровая комната
Зона релакса
Кинозал
Мини баскетбольное поле
Детская игровая площадка
Зона барбекю
Парковка

Безопасность и удобства:

Круглосуточная охрана

Генератор

Гидрофор

Камеры видеонаблюдения

Покупка квартиры в этом комплексе – это инвестиция в комфорт и стильную жизнь.

До окончания строительства действует беспроцентная рассрочка платежа.

Центр Алании – это сердце города, где сосредоточена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Здесь вы найдете магазины, рестораны, кафе, школы и медицинские учреждения. Район также богат историческими достопримечательностями и парками, где можно наслаждаться прогулками. Прекрасные пляжи и набережная создают идеальные условия для отдыха и активного образа жизни.

 

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Муратпаша, Турция
от
$221,371
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Бейликдюзю, Турция
от
$220,031
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$244,075
Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$278,133
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Аланья, Турция
от
$177,677
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Аланья, Турция
от
$227,047
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$42,571
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, баскетбольная площадка, беседки, хамам, сауна и т. д. В комплексе 3 здания со студиями и апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Peksimet, Турция
от
$681,141
Предлагаются виллы с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Полностью меблированная квартира 2+1 в Махмутларе у моря
Жилой квартал Полностью меблированная квартира 2+1 в Махмутларе у моря
Махмутлар, Турция
от
$169,769
Полностью меблированная вторичная квартира 2+1 на первом этаже НЕПОСРЕДСТВЕННО у моря! Кроме того, магазины, базар и рестораны находятся всего в нескольких шагах от квартиры! Привлекательный комплекс расположен прямо на берегу прекрасного синего Средиземного моря в популярном районе Махмутла…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации