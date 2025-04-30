Продаются роскошные квартиры в новом жилом комплексе, в самом сердце Алании!
В 900 метрах от чистейшего моря и на расстоянии шага от всей инфраструктуры города, вы найдете эксклюзивный жилой комплекс, идеально подходящий для постоянного проживания. Комплекс расположился на участке 2450 м² и включает в себя один жилой блок с 53 просторными квартирами различной планировки: 2+1, 3+1, 4+1 и 5+1.
Квартиры от 114,5 м² до 236,3 м² с удобной планировкой, идеально подходящие для семейных людей. Многие квартиры имеют отдельные кухни, что создает дополнительный комфорт и уют.
Богатая инфраструктура комплекса включает:
Открытый бассейн
Фитнес-зал
Сауна
Паровая комната
Турецкая баня
Массажные комнаты
Детская игровая комната
Зона релакса
Кинозал
Мини баскетбольное поле
Детская игровая площадка
Зона барбекю
Парковка
Безопасность и удобства:
Круглосуточная охрана
Генератор
Гидрофор
Камеры видеонаблюдения
Покупка квартиры в этом комплексе – это инвестиция в комфорт и стильную жизнь.
До окончания строительства действует беспроцентная рассрочка платежа.
Центр Алании – это сердце города, где сосредоточена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Здесь вы найдете магазины, рестораны, кафе, школы и медицинские учреждения. Район также богат историческими достопримечательностями и парками, где можно наслаждаться прогулками. Прекрасные пляжи и набережная создают идеальные условия для отдыха и активного образа жизни.