Продаются роскошные квартиры в новом жилом комплексе, в самом сердце Алании!

В 900 метрах от чистейшего моря и на расстоянии шага от всей инфраструктуры города, вы найдете эксклюзивный жилой комплекс, идеально подходящий для постоянного проживания. Комплекс расположился на участке 2450 м² и включает в себя один жилой блок с 53 просторными квартирами различной планировки: 2+1, 3+1, 4+1 и 5+1.

Квартиры от 114,5 м² до 236,3 м² с удобной планировкой, идеально подходящие для семейных людей. Многие квартиры имеют отдельные кухни, что создает дополнительный комфорт и уют.

Богатая инфраструктура комплекса включает:

Открытый бассейн

Фитнес-зал

Сауна

Паровая комната

Турецкая баня

Массажные комнаты

Детская игровая комната

Зона релакса

Кинозал

Мини баскетбольное поле

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Парковка

Безопасность и удобства:

Круглосуточная охрана

Генератор

Гидрофор

Камеры видеонаблюдения

Покупка квартиры в этом комплексе – это инвестиция в комфорт и стильную жизнь.

До окончания строительства действует беспроцентная рассрочка платежа.

Центр Алании – это сердце города, где сосредоточена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Здесь вы найдете магазины, рестораны, кафе, школы и медицинские учреждения. Район также богат историческими достопримечательностями и парками, где можно наслаждаться прогулками. Прекрасные пляжи и набережная создают идеальные условия для отдыха и активного образа жизни.