PALMARIUS DELUX & SPA RESIDENCE

Мы рады представить Вашему вниманию наш собственный инвестиционный проект класса люкс с инфраструктурой 5-тизвёздочного отеля в популярном районе Махмутлар!

Жилой комплекс будет расположен на земельном участке площадью 2382 кв.м. и состоять из двух жилых блоков. Локация будет привлекательна не только для постоянного проживания, но также для получения пассивного дохода за счёт сдачи апартаментов в аренду, ведь море находится от комплекса всего лишь в 200 метрах! Кроме того, в шаговой доступности будут расположены большой выбор магазинов, супермаркетов, овощных лавок, ресторанов, а в 8 минутах ходьбы - субботний рынок.

На продажу представлены квартиры планировкой 1+1 45-65 кв.м., 2+1 82 кв.м., а также 2+1 и 3+1 пентхаусы 106-205 кв.м.

В строительстве комплекса используются материалы высокого качества. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой со встроенными кухонными гарнитурами , полностью оборудованными санузлами и ванными комнатами. Личный пляж

Окончание строительства - май 2024

На период строительства предусмотрена рассрочка платежа при первоначальном взносе 40%, а при 100% оплате – скидка 3%.

Для получения более детальной информации, свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами.

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