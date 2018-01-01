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Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция

Бакыркёй, Турция
от
€641,886
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 750 метров
  • Школа - 650 метров
  • Побережье - 500 метров
  • Торговый центр - 1,8 км
  • Станция метро - 2,5 км
  • Станция метробуса - 4 км
  • Международный аэропорт - 50 км
Местонахождение новостройки
Бакыркёй, Турция

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Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
€641,886
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