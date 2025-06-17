Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Waterfall Residence.

Планировка:

Кухня-гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

2 Балкона

Waterfall Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в 700 м от моря и пляжа, в 6 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.

Инфраструктура:

Благоустроенная территория с садом и водными объектами

Ландшафтный дизайн территории

3 открытых бассейна, аквагорки

Зоны для загара и отдыха

Крытый бассейн

Фитнес-зал

Сауна

Беседка для отдыха

Поле для мини-гольфа

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Детская игровая площадка

Открытая парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.