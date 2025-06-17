Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Waterfall Residence.
Планировка:
Waterfall Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в 700 м от моря и пляжа, в 6 км от центра города.
В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.
Инфраструктура:
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