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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.

Тосмур, Турция
от
$147,968
BTC
1.7600467
ETH
92.2515720
USDT
146 293.4020140
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26732
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Waterfall Residence.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • 2 Балкона 

Waterfall Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в 700 м от моря и пляжа, в 6 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с садом и водными объектами
  • Ландшафтный дизайн территории
  • 3 открытых бассейна, аквагорки
  • Зоны для загара и отдыха
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Беседка для отдыха
  • Поле для мини-гольфа
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Детская игровая площадка
  • Открытая парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Тосмур, Турция
от
$147,968
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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