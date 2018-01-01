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Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€814,370
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.

Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.

Варианты квартир
  • Двухкомнатная квартира площадью от 88 м2 до 104 м2 - от 814 370 долларов США до 960 177 долларов США
  • Трехкомнатная квартира площадью от 105 м2 до 270 м2 - от 972 014 долларов США до 2 478 621 долларов США
  • Четырехкомнатная квартира площадью от 171 м2 до 236 м2 - от 1 574 326 долларов США до 2 172 418 долларов США
  • Пятикомнатная квартира площадью от 235 м2 до 277 м2 - от 2 162 783 долларов США до 2 549 643 долларов США
  • Шестикомнатная квартира площадью от 248 м2 до 375 м2 - от 2 278 126 долларов США до 3 441 275 долларов США
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€814,370
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