Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.

Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.

Двухкомнатная квартира площадью от 88 м2 до 104 м2 - от 814 370 долларов США до 960 177 долларов США

Трехкомнатная квартира площадью от 105 м2 до 270 м2 - от 972 014 долларов США до 2 478 621 долларов США

Четырехкомнатная квартира площадью от 171 м2 до 236 м2 - от 1 574 326 долларов США до 2 172 418 долларов США

Пятикомнатная квартира площадью от 235 м2 до 277 м2 - от 2 162 783 долларов США до 2 549 643 долларов США

Шестикомнатная квартира площадью от 248 м2 до 375 м2 - от 2 278 126 долларов США до 3 441 275 долларов США

Варианты квартирРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.