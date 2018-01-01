Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция

Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.
Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, аэробики и танцев, прудами, смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, спа, ресторанами, тренажерными залами.Варианты квартир
Недвижимость находится рядом с парком, торговыми центрами и ресторанами, причалом для яхт, больницами и частными школами, в пешей доступности от пятизвездочных отелей и побережья.