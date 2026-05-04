Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!

Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!

Откройте для себя новый уровень комфорта — приобретайте квартиру в современном жилом комплексе Peron Istanbul Kartal в одном из самых востребованных районов Стамбула.

Квартиры в продаже

Квартиры 2+1 (от 114 м2 до 197 м2) от 565.000 USD

Квартиры 3+1 (от 181 м2 до 263 м2) от 890.000 USD

Квартиры 4+1 (от 190 м2 до 490 м2) от 1.245.000 USD

Спец-предложение:

Скидка 15% при оплате 45%!

Без% рассрочка на 24 месяца!

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Площадь земельного участка, на котором расположен проект - 42.319 м2.

Проект состоит из 4 блоков и включает 666 квартир. Вас ждёт полноценный комфорт:

Крытые и открытые парковки

1 открытый и 4 крытых бассейна

Прогулочные дорожки

Сауна, турецкий хаммам, джакузи, паровая комната

Фитнес‑центр и студия реформер‑пилатеса

Массажные комнаты

Баскетбольные и волейбольные площадки

Детская площадка

Зона для выгула собак

Смотровая терраса и зоны отдыха с перголами

Озеленённые территории, общий сад

Социальный клуб и кафе

23 коммерческих помещения

Ресепшен

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:

Встроенной кухонной техникой

Системой очистки воды

Прачечной

Душевой кабиной и ванной комнатой в спальне

Гардеробной

Системой «умный дом»

Окнами ПВХ

Балконом или террасой

Центральной спутниковой системой

Ванной комнатой в стиле Hilton

Стальной входной дверью

Удобное расположение

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

50 м — ближайший магазин и станция Мармарай

200 м — набережная

400 м — торговый центр

700 м — частные школы

3 км — метро

17 км — аэропорт Сабиха Гёкчен

26 км — мост Мучеников 15 июля

36 км — тоннель Евразия

Почему стоит купить квартиру в Peron Istanbul Kartal?

Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции

Выгодная инвестиция: район Картал активно развивается, стоимость недвижимости растёт;

Высокий спрос на аренду: благодаря расположению и инфраструктуре квартиры подойдут для сдачи в аренду;

Качество жизни: всё необходимое — рядом, природа и город в гармонии;

Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, современные технологии и продуманная среда.

Почему Картал?

Район Картал на азиатской стороне Стамбула — идеальное место для жизни и инвестиций:

Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова

Развитая инфраструктура: парки, концертные площадки, торговые центры, зоны отдыха

Близость к природе: рядом расположен лес Айдос — отличное место для прогулок, пикников и активного отдыха

Удобное транспортное сообщение: Мармарай, метро, паром, близость к аэропорту Сабиха Гёкчен

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).

​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.



Услуги нашей компании:

Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.

Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)

Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости

Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов

Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)

Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.

Устроим Ваших детей в сад, школу, университет

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.