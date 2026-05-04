Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!

$480,000
10
Дата обновления: 09.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!

Откройте для себя новый уровень комфорта — приобретайте квартиру в современном жилом комплексе Peron Istanbul Kartal в одном из самых востребованных районов Стамбула.

Квартиры в продаже

  • Квартиры 2+1 (от 114 м2 до 197 м2) от 565.000 USD
  • Квартиры 3+1 (от 181 м2 до 263 м2) от 890.000 USD
  • Квартиры 4+1 (от 190 м2 до 490 м2) от 1.245.000 USD

Спец-предложение:

  • Скидка 15% при оплате 45%!
  • Без% рассрочка на 24 месяца!

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Площадь земельного участка, на котором расположен проект - 42.319 м2.
Проект состоит из 4 блоков и включает 666 квартир. Вас ждёт полноценный комфорт:

  • Крытые и открытые парковки
  • 1 открытый и 4 крытых бассейна
  • Прогулочные дорожки
  • Сауна, турецкий хаммам, джакузи, паровая комната
  • Фитнес‑центр и студия реформер‑пилатеса
  • Массажные комнаты
  • Баскетбольные и волейбольные площадки
  • Детская площадка
  • Зона для выгула собак
  • Смотровая терраса и зоны отдыха с перголами
  • Озеленённые территории, общий сад
  • Социальный клуб и кафе
  • 23 коммерческих помещения
  • Ресепшен
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:

  • Встроенной кухонной техникой
  • Системой очистки воды
  • Прачечной
  • Душевой кабиной и ванной комнатой в спальне
  • Гардеробной
  • Системой «умный дом»
  • Окнами ПВХ
  • Балконом или террасой
  • Центральной спутниковой системой
  • Ванной комнатой в стиле Hilton
  • Стальной входной дверью

Удобное расположение

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

  • 50 м — ближайший магазин и станция Мармарай
  • 200 м — набережная
  • 400 м — торговый центр
  • 700 м — частные школы
  • 3 км — метро
  • 17 км — аэропорт Сабиха Гёкчен
  • 26 км — мост Мучеников 15 июля
  • 36 км — тоннель Евразия

Почему стоит купить квартиру в Peron Istanbul Kartal?

  • Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции
  • Выгодная инвестиция: район Картал активно развивается, стоимость недвижимости растёт;
  • Высокий спрос на аренду: благодаря расположению и инфраструктуре квартиры подойдут для сдачи в аренду;
  • Качество жизни: всё необходимое — рядом, природа и город в гармонии;
  • Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, современные технологии и продуманная среда.

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в Peron Istanbul Kartal!

Свяжитесь с нами, чтобы:

  • Получить подробную информацию о планировках и ценах;
  • Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр;
  • Узнать условия покупки и варианты финансирования.

Peron Istanbul Kartal — ваш ключ к комфортной жизни в Стамбуле!

Почему Картал?

Район Картал на азиатской стороне Стамбула — идеальное место для жизни и инвестиций:

  • Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова
  • Развитая инфраструктура: парки, концертные площадки, торговые центры, зоны отдыха
  • Близость к природе: рядом расположен лес Айдос — отличное место для прогулок, пикников и активного отдыха
  • Удобное транспортное сообщение: Мармарай, метро, паром, близость к аэропорту Сабиха Гёкчен

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.


Услуги нашей компании:

  • Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
  • Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
  • Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
  • Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
  • Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
  • Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
  • Устроим Ваших детей в сад, школу, университет

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

