Жилой комплекс Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!

Peron Istanbul Kartal: формат жизни и инвестиций в одном комплексе!
Откройте для себя новый уровень комфорта — приобретайте квартиру в современном жилом комплексе Peron Istanbul Kartal в одном из самых востребованных районов Стамбула.
Квартиры в продаже
- Квартиры 2+1 (от 114 м2 до 197 м2) от 565.000 USD
- Квартиры 3+1 (от 181 м2 до 263 м2) от 890.000 USD
- Квартиры 4+1 (от 190 м2 до 490 м2) от 1.245.000 USD
Спец-предложение:
- Скидка 15% при оплате 45%!
- Без% рассрочка на 24 месяца!
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года
Развитая инфраструктура комплекса
Площадь земельного участка, на котором расположен проект - 42.319 м2.
Проект состоит из 4 блоков и включает 666 квартир. Вас ждёт полноценный комфорт:
- Крытые и открытые парковки
- 1 открытый и 4 крытых бассейна
- Прогулочные дорожки
- Сауна, турецкий хаммам, джакузи, паровая комната
- Фитнес‑центр и студия реформер‑пилатеса
- Массажные комнаты
- Баскетбольные и волейбольные площадки
- Детская площадка
- Зона для выгула собак
- Смотровая терраса и зоны отдыха с перголами
- Озеленённые территории, общий сад
- Социальный клуб и кафе
- 23 коммерческих помещения
- Ресепшен
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Преимущества квартир
Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:
- Встроенной кухонной техникой
- Системой очистки воды
- Прачечной
- Душевой кабиной и ванной комнатой в спальне
- Гардеробной
- Системой «умный дом»
- Окнами ПВХ
- Балконом или террасой
- Центральной спутниковой системой
- Ванной комнатой в стиле Hilton
- Стальной входной дверью
Удобное расположение
Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:
- 50 м — ближайший магазин и станция Мармарай
- 200 м — набережная
- 400 м — торговый центр
- 700 м — частные школы
- 3 км — метро
- 17 км — аэропорт Сабиха Гёкчен
- 26 км — мост Мучеников 15 июля
- 36 км — тоннель Евразия
Почему стоит купить квартиру в Peron Istanbul Kartal?
- Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции
- Выгодная инвестиция: район Картал активно развивается, стоимость недвижимости растёт;
- Высокий спрос на аренду: благодаря расположению и инфраструктуре квартиры подойдут для сдачи в аренду;
- Качество жизни: всё необходимое — рядом, природа и город в гармонии;
- Безопасность и комфорт: круглосуточная охрана, современные технологии и продуманная среда.
Не упустите шанс стать владельцем квартиры в Peron Istanbul Kartal!
Свяжитесь с нами, чтобы:
- Получить подробную информацию о планировках и ценах;
- Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр;
- Узнать условия покупки и варианты финансирования.
Peron Istanbul Kartal — ваш ключ к комфортной жизни в Стамбуле!
Почему Картал?
Район Картал на азиатской стороне Стамбула — идеальное место для жизни и инвестиций:
- Панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова
- Развитая инфраструктура: парки, концертные площадки, торговые центры, зоны отдыха
- Близость к природе: рядом расположен лес Айдос — отличное место для прогулок, пикников и активного отдыха
- Удобное транспортное сообщение: Мармарай, метро, паром, близость к аэропорту Сабиха Гёкчен
Поможем Вам легализовать денежные средства
Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!
Форма оплаты:
- Банковские переводы
- Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.
Услуги нашей компании:
- Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
- Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
- Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
- Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
- Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
- Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
- Устроим Ваших детей в сад, школу, университет
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.