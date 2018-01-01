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Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€321,747
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с балконами, верандами и собственными садами.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами, магазинами, детскими и спортивными площадками, парковкой, беговыми и пешеходными дорожками, спа-центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на оживленной улице, в нескольких минутах езды от торгово-развлекательного центра, рядом с автомагистралями Е-5 и ТЕМ.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Мраморноморский регион, Турция
от
€321,747
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