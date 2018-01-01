Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция

Предлагаются просторные апартаменты с балконами, верандами и собственными садами.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами, магазинами, детскими и спортивными площадками, парковкой, беговыми и пешеходными дорожками, спа-центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на оживленной улице, в нескольких минутах езды от торгово-развлекательного центра, рядом с автомагистралями Е-5 и ТЕМ.