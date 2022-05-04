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Istanbul Esenyurt Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€115,862
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14
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О комплексе

Почему это свойство؟ Для его центрального расположения в жизненно важном районе Эсенюрт в пределах европейского Стамбула. Его близость к известным транспортным линиям, метро, основным дорогам и автомагистралям. Его изысканная архитектура сочетает в себе очарование прошлого с современностью настоящего в энергичной атмосфере. Высококачественные проекты жилых квартир с помещениями и подразделениями для любых нужд. Можно оплатить наличными или частями до 36 месяцев в соответствии с вашим бюджетом.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€115,862
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
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