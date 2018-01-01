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Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€180,000
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15
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).

Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.

  • аптека - 260 м
  • супермаркет - 300 м
  • автобусная остановка - 350 м
  • спортивный комплекс - 450 м
  • госпиталь - 2,5 км
  • парк - 3,5 км
  • западная гавань - 10 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€180,000
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