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Esenyurt residentional complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€168,636
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16
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О комплексе

Почему это свойство؟ Современный проект с отличным расположением в очень хорошем районе Этот проект включает в себя модели квартир в нескольких стилях с социальным пространством, подходящим для семей В дополнение к наличию школы рядом со комплексом, этот проект примыкает к ряду объектов и услуг Жизненно важная транспортная сеть, которая соединяет проект с наиболее важными районами Стамбула и его центрами Готовый титул, с гарантией аренды и перепродажей квартир
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Esenyurt residentional complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€168,636
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле. Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос. Есть возможность приобрести в рассрочку с гибкими планами оплаты, с готовым титульным актом. Соответствует условиям гражданства при инвестициях в недвижимость в Турции.
Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Comfort
Жилой комплекс Comfort
Махмутлар центр, Турция
от
€133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 56–105 м²
5 объектов 5
Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией. Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар. Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут. Расположение комплекса:  ·        Расстояние до моря – 650 м ·        Расстояния до центра г. Алания – 11 км ·        Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км ·        Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км.  Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней   В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1. Типы апартаментов:  1+1 от 56 м2 2+1 от 74.5 м2 2+1 с отдельной кухней от 106 м2   Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Беседки и зона отдыха на открытом воздухе Мини - водопад Витаминный бар Фитнес на открытом воздухе Шахматная площадка Сауна Паровая комната Солевая комната Детская игровая комната ТВ комната Фитнес – зал Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис Велосипедная и беговая дорожка Зеленый сад на территории 3 лифта Электрогенератор Система видеонаблюдения 24/7 Консьерж Парковка для машин  Велопарк В стоимость квартиры входит:  ·        Входная стальная дверь ·        Межкомнатные двери выского качества ·        Кухонный гарнитур с гранитной столешницей  ·        Напольное покрытие – керамическая плитка ·        Стены покрашены экологической краской ·        Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль ·        Окна из высококачественного ПВХ. ·        Основное и точечное освещение ·        Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной ·        Выводы под кондиционеры ·        ТВ кабель ·        Электрические розетки во всех комнатах и на балконах  Дата начала строительства: 30-09-2021 Дата окончания строительства: 30-03-2023
Агентство
Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
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от
€206,414
Год сдачи 2023
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Застройщик
Stay Property
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