Esenyurt residentional complex

Махмутлар центр, Турция

Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией. Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар. Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут. Расположение комплекса: · Расстояние до моря – 650 м · Расстояния до центра г. Алания – 11 км · Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км · Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км. Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1. Типы апартаментов: 1+1 от 56 м2 2+1 от 74.5 м2 2+1 с отдельной кухней от 106 м2 Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Беседки и зона отдыха на открытом воздухе Мини - водопад Витаминный бар Фитнес на открытом воздухе Шахматная площадка Сауна Паровая комната Солевая комната Детская игровая комната ТВ комната Фитнес – зал Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис Велосипедная и беговая дорожка Зеленый сад на территории 3 лифта Электрогенератор Система видеонаблюдения 24/7 Консьерж Парковка для машин Велопарк В стоимость квартиры входит: · Входная стальная дверь · Межкомнатные двери выского качества · Кухонный гарнитур с гранитной столешницей · Напольное покрытие – керамическая плитка · Стены покрашены экологической краской · Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль · Окна из высококачественного ПВХ. · Основное и точечное освещение · Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной · Выводы под кондиционеры · ТВ кабель · Электрические розетки во всех комнатах и на балконах Дата начала строительства: 30-09-2021 Дата окончания строительства: 30-03-2023