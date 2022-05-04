Istanbul Basaksehir apartment Compound

Почему это свойство؟
Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта.
Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире.
Величайший ботанический сад в Турции и Европе расположен недалеко от жилого комплекса.
Гибкие планы платежей с готовыми документами на право собственности для немедленной доставки, гарантированные турецким правительством.
Это высокая прибыль TAG1 в Басаксехир, новый центр притяжения в Стамбуле.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Residence Inn Deluxia - современный жилой комплекс, расположенный в Бахчешехире, хорошо развитом жилом районе с легким транспортным сообщением, аэропортом и всеми городскими удобствами.
Инфраструктура:
В комплексе Residence Inn Deluxia есть гостиничные услуги и первоклассные удобства, включая: крытый и открытый бассейны, детский бассейн, спа-центр, фитнес-центр, турецкую баню, сауну, конференц-зал, автостоянку, услуги прачечной и круглосуточную систему безопасности.
Расположение:
Комплекс находится:
- в 2 км от пруда Бахчешехир;
- в 28 км от музея Топкапы;
- в 21 км от автовокзала Стамбула;
- в 28 км от музея Топкапы;
- в 25 км от аквапарка Aqua Florya;
- в 12 км от торгового центра Mall of Istanbul;
- в 31 км от Площади Таксим.
Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойным остеклением
Стальная входная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Плиточный пол
Полы с подогревом
Душевые кабины
Электрические водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 150 метров
Центр города Аланья - 2 км
Ближайший аэропорт - 30 км
Аэропорт Антальи - 125 км