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Istanbul Basaksehir apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€154,241
;
17
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта. Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире. Величайший ботанический сад в Турции и Европе расположен недалеко от жилого комплекса. Гибкие планы платежей с готовыми документами на право собственности для немедленной доставки, гарантированные турецким правительством. Это высокая прибыль TAG1 в Басаксехир, новый центр притяжения в Стамбуле.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Basaksehir apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€154,241
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
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Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые окна с двойным остеклением Стальная входная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Полы с подогревом Душевые кабины Электрические водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Пляж - 150 метров Центр города Аланья - 2 км Ближайший аэропорт - 30 км Аэропорт Антальи - 125 км
Агентство
TRANIO
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