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Istanbul Bahcesehir Apartment Compound

Эсеньюрт, Турция
от
€170,822
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7
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -. Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад. Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах. Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами. Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция

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Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€170,822
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Rüzgar Luxury 5 - комплекс расположен в городе Анталия в районе Алтынаш. С развитой инфраструктурой и в 7 минутах от Средиземного моря. Алтынаш является частью города Анталии, обладающий живописными парками и современной архитектурой. Также в этом районе есть все, для комфортного проживания: медицинские учреждения, образовательные учреждения, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны. Квартиры в комплексе представлены от 39 до 85 кв.м. Современными планировками 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная и 3+1 три спальни и гостиная. Также каждая квартира обладает собственным садом на первом этаже. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, ванной комнатой и современной высококачественной техникой. Комплекс богат собственной инфраструктурой: - 2 бассейна; - Детская площадка; - Баскетбольная и футбольная площадка; - Наземный и подземный паркинг; - Сауна; - Фитнес-зал; - Зарядные станции для электромобилей; - Зона барбекю. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
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