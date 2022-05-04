Istanbul Bahcesehir Apartment Compound

Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -.
Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад.
Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах.
Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами.
Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция
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Rüzgar Luxury 5 - комплекс расположен в городе Анталия в районе Алтынаш. С развитой инфраструктурой и в 7 минутах от Средиземного моря.
Алтынаш является частью города Анталии, обладающий живописными парками и современной архитектурой. Также в этом районе есть все, для комфортного проживания: медицинские учреждения, образовательные учреждения, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Квартиры в комплексе представлены от 39 до 85 кв.м. Современными планировками 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная и 3+1 три спальни и гостиная. Также каждая квартира обладает собственным садом на первом этаже. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, ванной комнатой и современной высококачественной техникой.
Комплекс богат собственной инфраструктурой:
- 2 бассейна;
- Детская площадка;
- Баскетбольная и футбольная площадка;
- Наземный и подземный паркинг;
- Сауна;
- Фитнес-зал;
- Зарядные станции для электромобилей;
- Зона барбекю.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум.
В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная.
Расположение и объекты поблизости
Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море.
Школа: 1.5 км
Аэропорт: 8 км
Пляж: 1 км
Больница: 19,5 км
Магазины и рынки: 1.5 км
Центр города: 2 км
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум!
Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи!
Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне.
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.
Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка
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