  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бакыркёй
  4. Квартира в новостройке Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй

Квартира в новостройке Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй

Бакыркёй, Турция
от
$2,51 млн
;
41
Оставить заявку
ID: 27907
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2019
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй

Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, предлагает легкий доступ к магистрали ТЕМ через шоссе E5.

Стильные квартиры находятся рядом со многими удобствами, включая школы, банки, больницы, кафе, рестораны и магазины. Также в шаговой доступности от комплекса расположено множество торговых центров.

Квартиры на продажу в Стамбуле, Бакыркёй, построены в 10 минутах от площади Султанахмет, в 20 минутах от площади Таксим, в 1 км от пристани Атакёй, в 2 км от международного аэропорта Ататюрк, в 17 км от моста Мучеников 15 июля и в 25 км от моста Фатих Султан Мехмет.

Комплекс, состоящий из 4 очередей, построен на общей площади 127 600 м². Площадь застройки – 53 900 м², искусственного пруда – 6185 м² и зеленых зон – 33 000 м². Комплекс располагает собственной береговой линией протяженностью 1200 м.

Этот престижный проект, выполненный в концепции отеля и резиденции, создан с использованием первоклассных материалов для обеспечения вашей безопасности и комфорта. Квартиры в проекте имеют стильный дизайн.

Квартиры с видом на море в Бакыркёй расположены в комплексе с обширным садом, пешеходными дорожками, крытой автостоянкой, крытым бассейном, сауной и турецкой баней.


IST-00115

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Аланья, Турция
от
$150,759
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем и гаванью, Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,59 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$612,159
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$336,166
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$80,402
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$2,51 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$2,89 млн
Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны. Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, ф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$369,085
Проект расположен в элитном комьюнити из 251 домов и 20 коммерческих помещений. Состоит из 4 зданий. Эстетичные апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4-5 спальнями. Рядом есть культурный центр, станции метро, пляж, торговые центры. Первый платёж 35%, рассрочка на 18 месяцев. Удобства и о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Показать все Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$198,598
Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации