Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.

Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2.
Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями.
Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу.
Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были реализованы обширные правительственные проекты по развитию инфраструктуры, организации улиц и благоустройству набережной.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура для жизни, в радиусе 2 км, медицинские и образовательные учреждения, магазины, метро.
Квартиры продаются со всем кухонным оборудованием: плита, вытяжка, посудомоечная машина, духовка (торговая марка Franke Germany).
Инфраструктура:
