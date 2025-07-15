Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.

Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2.

Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями.

Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу.

Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были реализованы обширные правительственные проекты по развитию инфраструктуры, организации улиц и благоустройству набережной.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура для жизни, в радиусе 2 км, медицинские и образовательные учреждения, магазины, метро.

Квартиры продаются со всем кухонным оборудованием: плита, вытяжка, посудомоечная машина, духовка (торговая марка Franke Germany).



Инфраструктура:

Открытый и закрытый бассейн

Обширная зеленая зона

Фитнес центр

Баскетбольная и волейбольная площадки

Теннисный корт

5 игровых площадок для детей

Два 5-звездочных отеля Хилтон

Турецкая баня

Паровая сауна

Джакузи

Крытая парковка

Камеры наблюдения

Охрана 24/7



