  2. Турция
  3. Бакыркёй
  Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.

Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.

Бакыркёй, Турция
от
$365,000
BTC
4.3416023
ETH
227.5619406
USDT
360 869.8446282
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 28097
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2.

Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями.

Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу.

Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были реализованы обширные правительственные проекты по развитию инфраструктуры, организации улиц и благоустройству набережной.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура для жизни, в радиусе 2 км, медицинские и образовательные учреждения, магазины, метро.

Квартиры продаются со всем кухонным оборудованием: плита, вытяжка, посудомоечная машина, духовка (торговая марка Franke Germany).


Инфраструктура:

  • Открытый и закрытый бассейн
  • Обширная зеленая зона
  • Фитнес центр
  • Баскетбольная и волейбольная площадки
  • Теннисный корт
  • 5 игровых площадок для детей
  • Два 5-звездочных отеля Хилтон
  • Турецкая баня
  • Паровая сауна
  • Джакузи
  • Крытая парковка
  • Камеры наблюдения
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
