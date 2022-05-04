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Квартира в новостройке Focus Güneşli

Багджылар, Турция
Цена по запросу
;
19
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ID: 38221
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Focus Güneşli предлагает современные квартиры премиум-класса в районе Багджылар (Bağcılar), в престижном квартале Махмутбей (Mahmutbey). Проект отличается современной архитектурой, просторными квартирами 2+1 и 3+1, а также высококлассной инфраструктурой, создавая идеальные условия для комфортной семейной жизни.

Focus Güneşli сочетает стратегически выгодное расположение с высоким долгосрочным инвестиционным потенциалом. Комплекс находится всего в 2 минутах от станции метро и 5 минутах от торгового центра Mall of Istanbul. Проект подходит как для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость, так и для оформления вида на жительство по недвижимости, а также предлагает гибкую систему оплаты с рассрочкой до 24 месяцев.

Особенности проекта

  • Престижное расположение — в самом центре района Махмутбей.

  • Метро всего в 2 минутах — удобное сообщение со всеми районами Стамбула.

  • Рядом с Mall of Istanbul — один из крупнейших торговых центров города.

  • Крытый бассейн — комфортное использование в любое время года.

  • Фитнес-центр — для здорового и активного образа жизни.

  • Турецкий хаммам и сауна — пространство для отдыха и восстановления.

  • Частная парковка — безопасные парковочные места для жителей.

  • Круглосуточная охрана (24/7) — постоянная безопасность комплекса.

  • Сейсмостойкое строительство — соответствует современным стандартам безопасности.

  • Гибкий план оплаты — первоначальный взнос 50% и рассрочка на 24 месяца.

Почему стоит инвестировать в Focus Güneşli?

Focus Güneşli сочетает роскошный уровень жизни, отличную транспортную доступность и высокий потенциал роста стоимости недвижимости в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Кроме того, покупка недвижимости в Focus Güneşli позволяет оформить вид на жительство в Турции по недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Focus Güneşli
Багджылар, Турция
Цена по запросу
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