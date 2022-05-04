Квартира в новостройке Focus Güneşli

Focus Güneşli предлагает современные квартиры премиум-класса в районе Багджылар (Bağcılar), в престижном квартале Махмутбей (Mahmutbey). Проект отличается современной архитектурой, просторными квартирами 2+1 и 3+1, а также высококлассной инфраструктурой, создавая идеальные условия для комфортной семейной жизни.

Focus Güneşli сочетает стратегически выгодное расположение с высоким долгосрочным инвестиционным потенциалом. Комплекс находится всего в 2 минутах от станции метро и 5 минутах от торгового центра Mall of Istanbul. Проект подходит как для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость, так и для оформления вида на жительство по недвижимости, а также предлагает гибкую систему оплаты с рассрочкой до 24 месяцев.

Особенности проекта

Престижное расположение — в самом центре района Махмутбей .

Метро всего в 2 минутах — удобное сообщение со всеми районами Стамбула.

Рядом с Mall of Istanbul — один из крупнейших торговых центров города.

Крытый бассейн — комфортное использование в любое время года.

Фитнес-центр — для здорового и активного образа жизни.

Турецкий хаммам и сауна — пространство для отдыха и восстановления.

Частная парковка — безопасные парковочные места для жителей.

Круглосуточная охрана (24/7) — постоянная безопасность комплекса.

Сейсмостойкое строительство — соответствует современным стандартам безопасности.

Гибкий план оплаты — первоначальный взнос 50% и рассрочка на 24 месяца.

Почему стоит инвестировать в Focus Güneşli?

Focus Güneşli сочетает роскошный уровень жизни, отличную транспортную доступность и высокий потенциал роста стоимости недвижимости в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Кроме того, покупка недвижимости в Focus Güneşli позволяет оформить вид на жительство в Турции по недвижимости.