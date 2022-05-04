Квартира в новостройке Focus Güneşli

Focus Güneşli предлагает современные квартиры премиум-класса в районе Багджылар (Bağcılar), в престижном квартале Махмутбей (Mahmutbey). Проект отличается современной архитектурой, просторными квартирами 2+1 и 3+1, а также высококлассной инфраструктурой, создавая идеальные условия для комфортной семейной жизни.
Focus Güneşli сочетает стратегически выгодное расположение с высоким долгосрочным инвестиционным потенциалом. Комплекс находится всего в 2 минутах от станции метро и 5 минутах от торгового центра Mall of Istanbul. Проект подходит как для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость, так и для оформления вида на жительство по недвижимости, а также предлагает гибкую систему оплаты с рассрочкой до 24 месяцев.
Особенности проекта
Престижное расположение — в самом центре района Махмутбей.
Метро всего в 2 минутах — удобное сообщение со всеми районами Стамбула.
Рядом с Mall of Istanbul — один из крупнейших торговых центров города.
Крытый бассейн — комфортное использование в любое время года.
Фитнес-центр — для здорового и активного образа жизни.
Турецкий хаммам и сауна — пространство для отдыха и восстановления.
Частная парковка — безопасные парковочные места для жителей.
Круглосуточная охрана (24/7) — постоянная безопасность комплекса.
Сейсмостойкое строительство — соответствует современным стандартам безопасности.
Гибкий план оплаты — первоначальный взнос 50% и рассрочка на 24 месяца.
Почему стоит инвестировать в Focus Güneşli?
Focus Güneşli сочетает роскошный уровень жизни, отличную транспортную доступность и высокий потенциал роста стоимости недвижимости в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.
Проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.
Кроме того, покупка недвижимости в Focus Güneşli позволяет оформить вид на жительство в Турции по недвижимости.