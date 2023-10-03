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Дома возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1930
Аланья
1930
Doesemealti
57
Gazipasa
21
Коньяалты
6
Kepez
5
Кемер
5
3 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 5
Этаж 2/2
Умный дом. Собственный бассейн, сауна, фитнес, джакузи и хамам. Панорамный вид на море. Прод…
€715,000
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
€364,000
Дом 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Дом 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€80,000

Типы недвижимости в Анталья

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Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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