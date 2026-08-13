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Купить жилую недвижимость в Даламане, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Даламан, Турция
Квартира 3 комнаты
Даламан, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Квартиры с 2 спальнями рядом с аэропортом в Даламане, Мугла Даламан – популярный курортный р…
$120,081
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