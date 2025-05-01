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Продажа домов с террасой в Мурсии, Испания

Мурсия
130
Torre Pacheco
161
San Pedro del Pinatar
161
Los Alcazares
157
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157 объектов найдено
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
$440,905
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$227,883
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
$335,880
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
$363,623
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Villa with private pool in Los Alcázares, Murcia Last home available in this luxurious resid…
$354,397
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Вилла в Beniel, Испания
Вилла
Beniel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Замечательная вилла, расположенная на одном уровне 430м2 на фантастическом участке 1188м2. В…
$406,679
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$213,021
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
$468,493
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$275,937
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
$458,864
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Semi-detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida 18 homes on the second line of go…
$239,900
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
$317,006
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Дом 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$273,411
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
$371,549
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$454,776
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Zen Sakura - это современные виллы, построенные по высоким стандартам качества и комфорта. …
$330,926
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$317,055
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Пляжи Ла-Льяна являются частью солончаков и песчаных дюн Сан-Педро-дель-Пинатар, охраняемой …
$226,893
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
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Типы недвижимости в Мурсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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