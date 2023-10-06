Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Дома

Дома с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
118
Los Alcazares
77
San Javier
76
Torre Pacheco
75
Мурсия
75
Картахена
39
Bajo Guadalentin
22
Noroeste
15
Показать больше
93 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Картахена, Испания
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Таунхаус 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
€425,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,31 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
€437,000
Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
€370,000
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
€1,21 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,25 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,38 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,40 млн
Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
€345,000
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€193,000

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти