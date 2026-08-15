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Дома на берегу моря в Мурсии, Испания

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Мурсия
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Лос-Алькасарес
338
Торре-Пачеко
293
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26 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с ландшафтным садом, элементами уютного дома и частным бассейном, расположе…
$426,043
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Уютная современная вилла с частным бассейном, потрясающими видами на море и террасой на крыш…
$568,644
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$480,762
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$299,766
НДС
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Мы рады представить вам новый дом на продажу, на этот раз это вилла на продажу в Сан-Хавьер,…
$767,461
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Потрясающая современная вилла с частным бассейном, красивым видом на море и просторной терра…
$638,417
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$367,389
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Фантастическая современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше, красивыми видами на…
$497,119
НДС
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом премиум-класса в Кабо-де-Палос - NP116059 5 спален, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 412…
$5,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Роскошная угловая вилла с частным бассейном и большой террасой, расположенная в 100 метрах о…
$499,175
НДС
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Вилла 6 комнат в San Javier, Испания
Вилла 6 комнат
San Javier, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Роскошная вилла под ключ с частным бассейном и видом на море, расположенная в престижном рай…
$697,727
НДС
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой, расположенная в 100 метрах …
$440,310
НДС
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Эксклюзивная вилла с большой террасой на крыше, панорамным видом на море и гольф, подвалом и…
$830,374
НДС
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$330,766
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большой террасой, садовой парковкой и потрясающим вид…
$673,159
НДС
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Великолепная вилла с частным бассейном, большой террасой, садом, подвалом и потрясающим видо…
$648,191
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Очаровательная современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом …
$526,781
НДС
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,79 млн
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,332
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Виллы с 3 спальнями на первой береговой линии в Лос-Алькасаресе с потрясающим видом на море …
$1,62 млн
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Красивая роскошная вилла с частным бассейном, видом на море и цокольным этажом, расположенна…
$598,751
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$341,433
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$410,270
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Дом 4 комнаты в Aguilas, Испания
Дом 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция из 14 эксклюзивных вилл, расположенная в привилегированной урбанизации Isl…
$253,371
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Дом 3 комнаты в Aguilas, Испания
Дом 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Новые современные виллы Ocean Breeze, расположенные в спокойном районе города Агилас, в 10 м…
$187,059
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Типы недвижимости в Мурсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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