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Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Дома
Дома с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания
San Pedro del Pinatar
118
Los Alcazares
77
San Javier
76
Torre Pacheco
75
Мурсия
75
Картахена
39
Bajo Guadalentin
22
Noroeste
15
Calasparra
13
Alhama de Murcia
11
Mazarron
10
Alto Guadalentin
9
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93 объекта найдено
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Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
4
4
220 м²
2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Рекомендовать
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
6
5
481 м²
4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
84 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
77 м²
2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
125 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
3
136 м²
2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
126 м²
2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
3
110 м²
2
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
6
5
349 м²
3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,31 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в окружении …
€437,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
2/2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Santiago de la Ribera, Murcia в…
€370,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
6
5
349 м²
3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
€1,21 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
6
5
349 м²
3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
6
5
349 м²
3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
6
5
349 м²
3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем вам новую виллу в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрытого типа Alt…
€345,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
70 м²
€193,000
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Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)
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