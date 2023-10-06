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Дома с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
118
Los Alcazares
77
San Javier
76
Torre Pacheco
75
Мурсия
75
Картахена
39
Bajo Guadalentin
22
Noroeste
15
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28 объектов найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…
€332,900
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию великолепную одноуровневую виллу, которая обещает комфорт и ст…
€589,000
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Одно- или двухуровневые виллы в новом роскошном комплексе с частным бассейном, террасой и с…
€336,500
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 138 м²
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…
€416,900
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу с одним главным этажом и подвалом. …
€1,85 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Представляем новый потрясающий дизайн современных вилл в стиле "эко", с открытой планировко…
€309,950
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 153 м²
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
€565,950
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
€655,000
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 266 м²
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
€388,000
Дом 3 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…
€334,000

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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