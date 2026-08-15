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Дома с бассейном в Мурсии, Испания

;
Мурсия
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Лос-Алькасарес
338
Торре-Пачеко
293
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78 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Очаровательный таунхаус с частной террасой, просторной террасой на крыше и доступом к общест…
$254,889
НДС
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Вилла 6 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 6 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Современная вилла премиум-класса с бассейном, большими террасами, садом и гаражом рядом с эк…
$549,799
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,660
НДС
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Вилла 7 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 7 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Фантастическая огромная вилла с большой террасой, просторным садом и частным бассейном, расп…
$518,965
НДС
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с ландшафтным садом, элементами уютного дома и частным бассейном, расположе…
$426,043
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Уютная современная вилла с частным бассейном, потрясающими видами на море и террасой на крыш…
$568,644
НДС
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная недале…
$434,025
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Потрясающий таунхаус с доступом к общественному бассейну, частной террасой на крыше в премиа…
$266,528
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Изысканная вилла с частным бассейном, залитой солнцем террасой на крыше и дизайнерскими инте…
$453,083
НДС
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Вилла 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Современная уютная вилла с частным бассейном и огромной террасой на крыше расположена рядом …
$306,932
НДС
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Простая вилла под ключ с частным бассейном, просторными открытыми зонами и стильной открытой…
$314,487
НДС
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Вилла 5 комнат в Calasparra, Испания
Вилла 5 комнат
Calasparra, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Современная одноэтажная вилла с огромным частным садом и бассейном, расположенная на простор…
$468,109
НДС
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Вилла 3 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Villa de luxe avec vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à proximité …
$322,651
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$480,762
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$299,766
НДС
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Фантастическая вилла с частным бассейном и террасой на крыше, расположенная в премиальном ра…
$424,539
НДС
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с частным бассейном, парковкой на территории и просторной террасой на к…
$324,372
НДС
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Мы рады представить вам новый дом на продажу, на этот раз это вилла на продажу в Сан-Хавьер,…
$767,461
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Вилла 5 комнат в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 5 комнат
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Сияющая просторная вилла с развлечениями на крыше, частным бассейном и безупречной открытой …
$987,067
НДС
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Вилла 4 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла 4 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Блестящая вилла с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше в премиальном гольф-к…
$460,570
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Потрясающая современная вилла с частным бассейном, красивым видом на море и просторной терра…
$638,417
НДС
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Вилла 3 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная …
$296,294
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Фантастическая современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше, красивыми видами на…
$497,119
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Современный просторный таунхаус с просторной террасой на крыше, частным бассейном и красивым…
$485,446
НДС
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Роскошная угловая вилла с частным бассейном и большой террасой, расположенная в 100 метрах о…
$499,175
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, солнечной террасой на крыше и открытой планировкой в …
$372,309
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Вилла 6 комнат в San Javier, Испания
Вилла 6 комнат
San Javier, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Роскошная вилла под ключ с частным бассейном и видом на море, расположенная в престижном рай…
$697,727
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой, расположенная в 100 метрах …
$440,310
НДС
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Вилла 5 комнат в San Javier, Испания
Вилла 5 комнат
San Javier, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Роскошная огромная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенн…
$802,210
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Вилла 5 комнат в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла 5 комнат
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Премиальная вилла с доступом к гольф-курорту, частным бассейном и очаровательным садом, расп…
$611,336
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Типы недвижимости в Мурсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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