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Шале в Мурсия (автономная область), Испания

San Javier
9
Torre Pacheco
5
Шале В архив
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16 объектов найдено
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
€261,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€263,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€380,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
€339,000
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€269,950
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€223,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€278,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€319,500
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€363,000
Шале 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€225,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€289,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€319,950
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€249,900
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€209,900
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
€324,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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