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Продажа домов в Lorca, Испания

виллы
3
9 объектов найдено
Вилла в Lorca, Испания
Вилла
Lorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в Лорке Новые виллы в средиземноморском…
$280,632
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Вилла в Lorca, Испания
Вилла
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в Лорке Новые виллы в средиземноморском…
$237,458
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Дом 3 спальни в Lorca, Испания
Дом 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$148,619
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Дом 4 комнаты в Lorca, Испания
Дом 4 комнаты
Lorca, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в ЛоркеНовые виллы в средиземноморском с…
$230,710
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Lorca, Испания
Дом 5 комнат
Lorca, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в ЛоркеНовые виллы в средиземноморском с…
$272,658
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Lorca, Испания
Вилла
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в Лорке Новые виллы в средиземноморском…
$259,045
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Дом 3 спальни в Lorca, Испания
Дом 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$154,515
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Шале 3 спальни в Lorca, Испания
Шале 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный дизайн, отличное качество постройки Шале состоят из 3 или 4 спален, расположены …
$266,525
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Дом 4 комнаты в Lorca, Испания
Дом 4 комнаты
Lorca, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в ЛоркеНовые виллы в средиземноморском с…
$251,684
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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