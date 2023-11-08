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Продажа офисных помещений в Каталония, Испания
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40 объектов найдено
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Офис
Барселона, Испания
1 386 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
€880,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
347 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
€799,000
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
830 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле на…
€975,000
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Офис
Барселона, Испания
474 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. На центральном проспекте го…
€1,25 млн
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Офис
Барселона, Испания
240 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь…
€765,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
168 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Бонанова, Сант Жерваси. Расположе…
€1,05 млн
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Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
40 м²
1
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
€215,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
275 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Сант Жерваси. Общая площадь 275 м…
€480,000
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Офис
Барселона, Испания
514 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Общая площадь 514 м.кв. на …
€1,000,000
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Офис
Барселона, Испания
70 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони в городе Барселона. Общая п…
€333,550
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Офис
Барселона, Испания
35 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра, зона Сант Антони в городе Барселона.…
€278,450
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Офис
Барселона, Испания
58 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Фасад 8 метров. Общая площад…
€250,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
178 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
€1,70 млн
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
130 м²
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Бареслона. Расположен на площади на це…
€850,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
326 м²
Объект по сниженной цене. Старая цена 1 250 000 евро. Коммерческое помещение в районе…
€950,000
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Офис
Барселона, Испания
186 м²
Снижение цены!!! Старая цена 750 000 евро!!! Коммерческое помещение в районе Сант Жер…
€600,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В паре кварталов от метро У…
€460,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
105 м²
Коммерческое помещение в районе Сантс Монжуик города Барселона. Расположено на центра…
€1,60 млн
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
655 м²
Коммерческое помещение под ремонт в районе Лес Кортс города Барселона. Общая площадь …
€580,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
475 м²
Коммерческое помещение под ремонт в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Общая пл…
€450,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
228 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Грасия города Барселона. О…
€800,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
27 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Расположено на углу…
€212,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
219 м²
Коммерческое помещение с идеальным месторасположением в районе Эшампле города Барсело…
€820,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
297 м²
Цена снижена с 1 250 000 до 1 150 000 евро! Коммерческое помещение на первом этаже в …
€1,15 млн
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
189 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Напротив пешеходного перех…
€349,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
290 м²
Коммерческое помещение в районе Дрета Эшампле в одном квартале от Проспекта Диагональ…
€600,000
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Офис с кондиционером
Барселона, Испания
254 м²
Коммерческое помещение в районе Лес Кортс на проспекте Диагональ, вход с улицы Фра Лу…
€690,000
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Офис
Барселона, Испания
500 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Общая …
€1,30 млн
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Офис с подвалом
Барселона, Испания
1 740 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат города Барселона. Расположе…
€900,000
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Офис
Барселона, Испания
400 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Антони города Барселона. Одна из основных ма…
€1,40 млн
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