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Moianes
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75 объектов найдено
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Отель
Барселона, Испания
169 м²
Испания г.Барселона Хостел в центре Хостел в центре Барселоны, в р…
€870,000
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Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
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Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,00 млн
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Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
€7,50 млн
1
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
891 м²
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
€5,50 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
5
523 м²
2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
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Отель с лифтом
Барселона, Испания
261 м²
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
€1,35 млн
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Отель
Барселона, Испания
270 м²
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…
€750,000
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Отель
Барселона, Испания
273 м²
Хостел в районе Сантс Монжуик в непосредственной близости от Palau Sany Jordi. Общая …
€1,07 млн
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Отель
Коста-Брава, Испания
8 000 м²
Отель 5 звезд в городе Льорет-де-Мар, в 80 метрах от пляжа Фенальс. К услугам гостей …
€18,50 млн
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Отель с кредитом / ипотекой
Барселона, Испания
2 500 м²
Испания Старинная усадьба-отель Усадьба в стиле XIV века в …
€2,95 млн
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Отель с террасой
Барселона, Испания
4 736 м²
Испания г. Барселона 4* отель в Барселоне Городской отель 4* в…
€27,00 млн
Рекомендовать
Отель с террасой
Барселона, Испания
Испания г.Барселона 4* бизнес-отель в Барселоне 4* горо…
€27,30 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 3* в Барселоне (Эшампле) Потрясающий от…
€26,00 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
3 800 м²
Испания г.Барселона Отель 3*** в центре Барселоны Отель 3**…
€23,70 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 3* рядом с Пасео де Грасиа Неболь…
€7,00 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
1 525 м²
Испания г.Барселона Отель 2** в районе Эшампле Городской ту…
€6,20 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
5 300 м²
Испания г.Барселона Большое здание в центре под отель 4-5* …
€22,50 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
4 789 м²
Испания г.Барселона Здание в центре под отель Великолепное…
€14,00 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 3*** - центр Барселоны Отличный о…
€23,00 млн
Рекомендовать
Отель с двором
Барселона, Испания
660 м²
Испания г.Барселона Элитный апарт-отель в центре Барселоны …
€1,80 млн
1
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
4 785 м²
Испания г.Барселона Отель 4**** рядом с площадью Испании …
€23,00 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 4**** рядом с площадью Испании …
€5,50 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Барселона, Испания
100 м²
Испания г.Барселона Квартира-отель в центре Барселоны Кр…
€790,000
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
435 м²
Испания г. Барселона Хостел в районе Грасия Хостел в цен…
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель с подвалом
Барселона, Испания
2 824 м²
Испания г. Барселона Доходный дом и отель Предложение дл…
€5,80 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель на 1 линии Большой действующий…
€12,50 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ginestar, Испания
11 200 м²
ОписаниеПродажа Апарт Отеля 3* на первой линии в Испании, 10 млн.€, 6% рентабельность.Местор…
€10,00 млн
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
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