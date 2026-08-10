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Отели в Каталонии, Испания

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11 объектов найдено
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель в Каталония, Испания
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель
Каталония, Испания
Площадь 16 155 м²
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель за 30.5 млн евро! ·         Отел…
$35,74 млн
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Отель 4 992 м² в Каталония, Испания
Отель 4 992 м²
Каталония, Испания
Площадь 4 992 м²
В продаже отель 4* с оператором в самом популярном у туристов городе побережья Коста-Брава. …
$19,27 млн
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Отель 2 914 м² в Барселона, Испания
Отель 2 914 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 914 м²
Отель 4* в популярном курортном городе Ситджес всего в 40 км от центра Барселоны.Окружение:1…
$37,04 млн
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TekceTekce
Отель 606 м² в Барселона, Испания
Отель 606 м²
Барселона, Испания
Площадь 606 м²
В продаже трёхэтажное здание под отель в пригороде Барселоны.Окружение:множество ресторанов …
$1,01 млн
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Отель 2 002 м² в Барселона, Испания
Отель 2 002 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 002 м²
В продаже отель с лицензией на гостиничную деятельность и 5 коммерческими помещениями. Объек…
$17,36 млн
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Отель в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Отель
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
$8,00 млн
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Агентство
Scat Realty
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Русский, Español
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания в el Masnou, Испания
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания
el Masnou, Испания
Число комнат 65
Площадь 6 500 м²
Продажа превосходного 4* Отеля на первой линии моря в Каталонии, Испания, 12 млн €, 6% рента…
$14,06 млн
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Отель 475 м² в Барселона, Испания
Отель 475 м²
Барселона, Испания
Площадь 475 м²
Продается бутик-отель в центре Ситджеса. Окружение:городская площадьогромное множество отеле…
$1,85 млн
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Отель в Барселоне в Sant Joan Despi, Испания
Отель в Барселоне
Sant Joan Despi, Испания
Число комнат 80
Площадь 4 736 м²
Количество этажей 7
Продаётся отель 4 звезды в Барселоне. В отеле имеются 80 номеров, каждый из которых оснащен …
$24,79 млн
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Отель 1 600 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 1 600 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
$1,31 млн
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €. в Priorat, Испания
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €.
Priorat, Испания
Число комнат 26
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Катал…
$17,67 млн
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