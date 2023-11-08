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Кафе и рестораны в Каталония, Испания

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Ресторан, кафе В архив
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40 объектов найдено
Ресторан, кафе с подвалом в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 1 466 м²
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
€12,00 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 140 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Общая площадь 140 …
€675,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 140 м²
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 140 м.кв.…
€1,25 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Угловое помещение нап…
€950,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 120 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. В настоящий момент …
€320,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 300 м²
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны. Общая площадь 300 м.кв. в один этаж.…
€1,40 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 90 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона. В шаге от известного на…
€770,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 60 м²
Снижение цены. Старая цена 210 000 евро. Коммерческое помещение в элитном районе Барс…
€210,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 395 м²
Коммерческое помещение районе Эшампле Эскерра, в непосредственной близости от Госпит…
€1,35 млн
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
Бар-ресторан в траспасо на Авенида Диагональ города Барселона. Район Эшампле. Общая п…
€175,000
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 194 м²
Коммерческое помещение в первой линии моря в районе Барселонета города Барселона. Од…
€7,00 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 174 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси, города Барселона. Угловое помещение на…
€1,20 млн
Ресторан, кафе с подвалом в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 800 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Эшампле (Сант Антони) город…
€1,78 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 484 м²
Коммерческое помещение в элитной районе Барселоны Сант Жерваси - Туро Парк. Общая пл…
€1,19 млн
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 120 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
€345,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В одном квартале от извест…
€735,000
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 537 м²
Ресторан в траспасо в районе Грасия города Барселона. Помещение угловое. Общая площад…
€425,000
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 300 м²
Ресторан в траспасо в Готическом квартале в городе Барселона. Самое туристическое мес…
€450,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 160 м²
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона. На одной из центральных магистр…
€500,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 250 м²
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона, в Готическом квартале в 100 мет…
€500,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Продается коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони на центральной ма…
€825,000
Ресторан, кафе с подвалом в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 359 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Лес Кортс города Барселона…
€1,11 млн
Ресторан, кафе с кондиционером в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером
Барселона, Испания
Площадь 350 м²
Ресторан в районе Вилла Олимпика с террасой. Общая площадь 350 м.кв. Высота потолков …
€795,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 135 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
€1,26 млн
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 264 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Раваль. В настоящий момент ар…
€355,000
Ресторан, кафе с кондиционером в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером
Барселона, Испания
Площадь 600 м²
Ресторан со столетней историей в Готическом квартале города Барселона. Высокие потол…
€4,50 млн
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 140 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сант Марти. В настоящий момен…
€415,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 94 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сантс Монжуик. В настоящий мо…
€435,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
€525,000
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 111 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
€462,000
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