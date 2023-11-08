Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Каталония
  5. Магазины

Магазины в Каталония, Испания

коммерческая недвижимость
265
рестораны
40
отели
75
офисы
40
инвестиционная недвижимость
3
Магазин В архив
Очистить
2 объекта найдено
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
€790,000
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 154 м²
Испания г.Барселона   Торговое помещение в Les Corts   Торго…
€900,000
Realting.com
Перейти