Квартира в новостройке КЛО 17

В продаже 1-комнатная квартира площадью 105.9 м² на 2-м этаже в эксклюзивном клубном доме CLOS 17 в центре Москвы. CLOS 17 — идеальный семейный дом, расположенный в тихом Староваганьковском переулке возле Кремля. Эксклюзивные резиденции и пентхаусы для тех, кто ценит абсолютную приватность, избранное окружение и жизнь рядом с культурными достопримечательностями. Архитектура Clos 17 была разарбтана известным бюро Paris Classical Architecture во главе с Dominique Hertenberger. Она сочетает строгость пропорций, лаконичность индустриального модерна и изысканность ар-деко. Это закрытый мир элегантности, где каждая деталь продумана до совершенства. Натуральный камень, кирпич и патинированная бронза в отделке фасадов напоминают о благородных традициях парижских ателье. Высокие окна наполняют резиденции светом, а каждая линия фасада выверена с французской педантичностью. На частной благоустроенной территории проекта создан закрытый двор-сад — продуманное пространство для созерцания, где элегантность французского ландшафтного искусства встречается с комфортом современной жизни. Каждая резиденция предлагает просторные планировки с высокими потолками до 4 метров, панорамными окнами с видами на Кремль и Храм Христа Спасителя, а также возможность адаптации под индивидуальные запросы будущего владельца.