  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Квартира в новостройке КЛО 17

Квартира в новостройке КЛО 17

Москва, Россия
от
$2,97 млн
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33177
ID новостройки на Realting
In CRM: 4013614
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 м)
  • Метро
    Arbatskaya (~ 300 м)
  • Метро
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 300 м)
  • Метро
    Borovitskaya (~ 300 м)
  • Метро
    Kropotkinskaya (~ 800 м)
  • Метро
    Okhotny Ryad (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

В продаже 1-комнатная квартира площадью 105.9 м² на 2-м этаже в эксклюзивном клубном доме CLOS 17 в центре Москвы. CLOS 17 — идеальный семейный дом, расположенный в тихом Староваганьковском переулке возле Кремля. Эксклюзивные резиденции и пентхаусы для тех, кто ценит абсолютную приватность, избранное окружение и жизнь рядом с культурными достопримечательностями. Архитектура Clos 17 была разарбтана известным бюро Paris Classical Architecture во главе с Dominique Hertenberger. Она сочетает строгость пропорций, лаконичность индустриального модерна и изысканность ар-деко. Это закрытый мир элегантности, где каждая деталь продумана до совершенства. Натуральный камень, кирпич и патинированная бронза в отделке фасадов напоминают о благородных традициях парижских ателье. Высокие окна наполняют резиденции светом, а каждая линия фасада выверена с французской педантичностью. На частной благоустроенной территории проекта создан закрытый двор-сад — продуманное пространство для созерцания, где элегантность французского ландшафтного искусства встречается с комфортом современной жизни. Каждая резиденция предлагает просторные планировки с высокими потолками до 4 метров, панорамными окнами с видами на Кремль и Храм Христа Спасителя, а также возможность адаптации под индивидуальные запросы будущего владельца.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 96.9 – 105.9
Цена за м², USD 30,671 – 40,895
Цена квартиры, USD 2,97 млн – 4,13 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 152.6 – 153.5
Цена за м², USD 29,393 – 37,700
Цена квартиры, USD 4,48 млн – 5,79 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 217.7
Цена за м², USD 30,032 – 38,339
Цена квартиры, USD 6,54 млн – 8,35 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
от
$291,342
Жилой комплекс Левада
Калининград, Россия
от
$63,968
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$107,238
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
от
$102,462
Вы просматриваете
Квартира в новостройке КЛО 17
Москва, Россия
от
$2,97 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Показать все Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Калининград, Россия
от
$72,499
Количество этажей 11
О комплексе Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс Экок…
Агентство
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Агентство
Креативное бюро
Оставить заявку
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Агентство
Креативное бюро
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Форум MIPIF GLOBAL в Москве: инвестиции в недвижимость за рубежом и на курортах России
31.10.2025
Форум MIPIF GLOBAL в Москве: инвестиции в недвижимость за рубежом и на курортах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
10.09.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве 2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
08.09.2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
03.09.2025
Московский международный жилищный конгресс 2025: главное событие рынка недвижимости
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
04.09.2025
Как узаконить перепланировку квартиры в России: порядок и документы
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
01.09.2025
Как купить заброшенный дом в России и оформить его в собственность
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
05.08.2025
Дарственная на квартиру: документы, стоимость, налоги
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
01.08.2025
Ремонт в новостройке 2025: стоимость работ в Москве и регионах
Показать все публикации