Квартира в новостройке LUCE

В продаже 2-комнатная квартира площадью 144.57 м² на 2-м этаже в фамильном доме LUCE. LUCE — дом deluxe-класса в самом сердце исторической Москвы рядом с Кремлем. 43 квартиры и 3 просторных пентхауса площадью, спроектированные для тех, кто ценит приватность, пространство и изысканность. Дизайн и архитектура Архитектурная концепция клубного дома LUCE была разработана в известном итальянском бюро Archea Associati, основанном Марко Казамонти во Флоренции в 1988 году. Каждая деталь в LUCE продумана до мелочей, чтобы обеспечить резидентам максимальный комфорт и эстетическое удовольствие. Центральное гранд-лобби с потолками высотой 9 м — просторное помещение, объединяющее три входные группы, западное лобби с музыкальной гостиной и восточное с библиотекой. Благоустройство и инфраструктура Главное сокровище LUCE — секретный сад. Тихие тропинки вьются между тенистыми пространствами, создавая множество уютных уголков для отдыха и размышлений. Прогулка по тенистым аллеям сада становится своего рода медитацией, которая помогает восстановить силы и зарядиться энергией на новый день. Не покидая территорию своего дома, резиденты LUCE могут пользоваться эксклюзивными пространствами и сервисами: beauty-кабинет; зал для фитнеса и йоги,детская игровая комната, кабинет для индивидуальных занятий с репетитором, переговорная. Инженерные решения В каждой квартире предусмотрены: индивидуальные системы приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха и кондиционирования; система увлажнения воздуха; очистка и умягчение воды; система бесперебойного горячего водоснабжения; система "Умный дом": управление климатом, освещением, шторами, системой защиты от протечек, возможность установки дополнительных сервисов, а также, подогрев террас и балконов. Для всего дома предусмотрено усиление сигнала сотовой связи и wi-fi на территории всего дома, в том числе в саду и паркинге; бесшумные лифты с дизайнерской отделкой; подогрев покрытий входных групп; -вакуумное мусороудаление. Безопасность обеспечивают камеры круглосуточного видеонаблюдения, установленные по всему комплексу здания и на территории, а также автоматическая система распознавания госномера при въезде в паркинг. Паркинг Одноуровневый паркинг с увеличенными габаритами машиноместа.