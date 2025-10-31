  1. Realting.com
Квартира в новостройке LUCE

Москва, Россия
от
$2,65 млн
;
7
ID: 33175
ID новостройки на Realting
In CRM: 3657380
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 м)
  • Метро
    Arbatskaya (~ 200 м)
  • Метро
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 400 м)
  • Метро
    Borovitskaya (~ 300 м)
  • Метро
    Kropotkinskaya (~ 800 м)
  • Метро
    Okhotny Ryad (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

В продаже 2-комнатная квартира площадью 144.57 м² на 2-м этаже в фамильном доме LUCE. LUCE — дом deluxe-класса в самом сердце исторической Москвы рядом с Кремлем. 43 квартиры и 3 просторных пентхауса площадью, спроектированные для тех, кто ценит приватность, пространство и изысканность. Дизайн и архитектура Архитектурная концепция клубного дома LUCE была разработана в известном итальянском бюро Archea Associati, основанном Марко Казамонти во Флоренции в 1988 году. Каждая деталь в LUCE продумана до мелочей, чтобы обеспечить резидентам максимальный комфорт и эстетическое удовольствие. Центральное гранд-лобби с потолками высотой 9 м — просторное помещение, объединяющее три входные группы, западное лобби с музыкальной гостиной и восточное с библиотекой. Благоустройство и инфраструктура Главное сокровище LUCE — секретный сад. Тихие тропинки вьются между тенистыми пространствами, создавая множество уютных уголков для отдыха и размышлений. Прогулка по тенистым аллеям сада становится своего рода медитацией, которая помогает восстановить силы и зарядиться энергией на новый день. Не покидая территорию своего дома, резиденты LUCE могут пользоваться эксклюзивными пространствами и сервисами: beauty-кабинет; зал для фитнеса и йоги,детская игровая комната, кабинет для индивидуальных занятий с репетитором, переговорная. Инженерные решения В каждой квартире предусмотрены: индивидуальные системы приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха и кондиционирования; система увлажнения воздуха; очистка и умягчение воды; система бесперебойного горячего водоснабжения; система "Умный дом": управление климатом, освещением, шторами, системой защиты от протечек, возможность установки дополнительных сервисов, а также, подогрев террас и балконов. Для всего дома предусмотрено усиление сигнала сотовой связи и wi-fi на территории всего дома, в том числе в саду и паркинге; бесшумные лифты с дизайнерской отделкой; подогрев покрытий входных групп; -вакуумное мусороудаление. Безопасность обеспечивают камеры круглосуточного видеонаблюдения, установленные по всему комплексу здания и на территории, а также автоматическая система распознавания госномера при въезде в паркинг. Паркинг Одноуровневый паркинг с увеличенными габаритами машиноместа.
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 78.3 – 96.6
Цена за м², USD 33,866 – 37,700
Цена квартиры, USD 2,65 млн – 3,64 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 136.8 – 170.9
Цена за м², USD 31,949 – 38,339
Цена квартиры, USD 4,55 млн – 6,44 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 194.0 – 296.1
Цена за м², USD 31,310 – 38,978
Цена квартиры, USD 6,34 млн – 9,65 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 268.2 – 302.6
Цена за м², USD 41,534 – 51,118
Цена квартиры, USD 11,14 млн – 15,47 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
