Квартира в новостройке Forum

В продаже 3-комнатная квартира площадью 170.1 м² на 12-м этаже от застройщика MR Private.
Клубный дом FORUM - архитектурная доминанта на Цветном бульваре.
Смелая архитектура принадлежит передовому бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры."
Лобби проекта – ода баухаусу. В нем нет места случайным деталям: только чистые линии и свет, льющийся сквозь панорамные окна.
Приватный частный сад с всесезонным озеленением доступен для резидентов.
Всего 53 квартир, площадью до 190 м2 с потолками до 3,5 м, двухуровневые пентхаусы и террасами.
Собственная инфраструктура: SPA-зона, тренажерный зал.
Безупречная отделка в стиле mid-century с использованием премиальных материалов.
Просторные и продуманные планировки для всех сценариев жизни.