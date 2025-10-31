  1. Realting.com
Квартира в новостройке Forum

Москва, Россия
от
$1,82 млн
;
15
ID: 33176
ID новостройки на Realting
In CRM: 3454125
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Prospekt Mira (~ 900 м)
  • Метро
    Sukharevskaya (~ 300 м)
  • Метро
    Trubnaya (~ 700 м)
  • Метро
    Tsvetnoy Bulvar (~ 500 м)
  • Метро
    Turgenevskaya (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

В продаже 3-комнатная квартира площадью 170.1 м² на 12-м этаже от застройщика MR Private. Клубный дом FORUM - архитектурная доминанта на Цветном бульваре. Смелая архитектура принадлежит передовому бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры." Лобби проекта – ода баухаусу. В нем нет места случайным деталям: только чистые линии и свет, льющийся сквозь панорамные окна. Приватный частный сад с всесезонным озеленением доступен для резидентов. Всего 53 квартир, площадью до 190 м2 с потолками до 3,5 м, двухуровневые пентхаусы и террасами. Собственная инфраструктура: SPA-зона, тренажерный зал. Безупречная отделка в стиле mid-century с использованием премиальных материалов. Просторные и продуманные планировки для всех сценариев жизни.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.5 – 73.6
Цена за м², USD 24,754 – 25,508
Цена квартиры, USD 1,82 млн – 1,88 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 86.4 – 123.9
Цена за м², USD 20,268 – 25,700
Цена квартиры, USD 2,01 млн – 3,07 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 148.9 – 170.5
Цена за м², USD 24,869 – 30,978
Цена квартиры, USD 3,70 млн – 5,27 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
