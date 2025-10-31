Квартира в новостройке Forum

В продаже 3-комнатная квартира площадью 170.1 м² на 12-м этаже от застройщика MR Private. Клубный дом FORUM - архитектурная доминанта на Цветном бульваре. Смелая архитектура принадлежит передовому бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры." Лобби проекта – ода баухаусу. В нем нет места случайным деталям: только чистые линии и свет, льющийся сквозь панорамные окна. Приватный частный сад с всесезонным озеленением доступен для резидентов. Всего 53 квартир, площадью до 190 м2 с потолками до 3,5 м, двухуровневые пентхаусы и террасами. Собственная инфраструктура: SPA-зона, тренажерный зал. Безупречная отделка в стиле mid-century с использованием премиальных материалов. Просторные и продуманные планировки для всех сценариев жизни.