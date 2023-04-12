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Турция
Средиземноморский регион
Купить недвижимость в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
11499
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6351
Аланья
6330
Мерсин
575
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51
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12 080 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
1/5 Этаж
€ 135,000
Квартира вашей мечты в г. Газипаша на центральной улице. До моря с пляжами 800 м по пр…
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1/4 Этаж
€ 195,000
[ EN / RU ] 2 спальни, 1 гостиная, отдельная кухня, бассейн, в комплексе, расст…
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат
9 ванных комнат
1 088 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 192,000
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
170 м²
3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
160 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
125 м²
3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
170 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
120 м²
3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
7/15 Этаж
€ 53,000
Представляем Вашему вниманию новый современный комплекс, возведение которого началось в…
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1/4 Этаж
€ 150,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс премиум — класса в престижном районе Оба. …
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
3 Количество комнат
100 м²
€ 158,000
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат 2 гостиные вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
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