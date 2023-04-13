Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Виллы

Купить вилла в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
31
Коджаэли
5
Бююкчекмедже
4
Измит
3
Бейликдюзю
2
Сакарья
2
Санджактепе
1
Текирдаг
1
Вилла В архив
Очистить
38 объектов найдено
Виллав Стамбул, Турция
Вилла
Стамбул, Турция
Количество этажей 1
€ 1,727,681
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Вилла 5 спаленв Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 972,035
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
Вилла 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 510 м² Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 312 м² Количество этажей 2
€ 1,253,670
Бахчешехир Легкий доступ к шоссе и аэропорту Социальные объекты
Вилла 3 спальнив Стамбул, Турция
Вилла 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 982,050
Современные виллы с видом на природу в Стамбуле Виллы представляют собой элегантный дизай…
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 777,457
Современные виллы в окружении природы в Бахчешехире, Стамбул Проект включает 5+1 жилых ед…
Вилла 2 спальнив Зейтинбурну, Турция
Вилла 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 818,188
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
Вилла 5 комнатв Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат
Kurtkoey, Турция
5 Количество комнат 183 м² 1/2 Этаж
€ 659,500
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Вилла 9 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 470 м² 1/3 Этаж
€ 1,277,700
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 263 м² 1/3 Этаж
€ 1,868,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 257 м² 1/3 Этаж
€ 1,549,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 353 м² 1/1 Этаж
€ 1,549,700
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
Вилла 6 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 311 м² 1/3 Этаж
€ 1,611,900
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 260 м² 1/2 Этаж
€ 1,209,500
Вилла 4+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 7 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
7 Количество комнат 366 м² 1/3 Этаж
€ 1,836,500
Вилла 5+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 5 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 225 м² 1/3 Этаж
€ 1,066,400
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 572 м² 1/2 Этаж
€ 2,797,100
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 533 м² 1/2 Этаж
€ 2,238,800
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 8 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 8 спален
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 7 ванных комнат 601 м² Количество этажей 3
€ 1,335,021
Роскошь ждет вас в самом сердце природы и всего в 54 минутах от Стамбула. ( Zeray Country Ba…
Вилла 3 спальнив Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Вилла 5 спаленв Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
€ 1,618,565
КАЛИОН МАРИНА ВИЛЛАРИ краткое изложение Skidmore Owings и Merrill, одна из ведущих мировых…
Вилла 4 спальнив Sapanca, Турция
Вилла 4 спальни
Sapanca, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Вилла 4 спальнив Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни
Basiskele, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданствов Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство
Измит, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 999,000
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 340 м²
€ 1,227,563
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти