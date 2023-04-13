Купить вилла в Мраморноморский регион, Турция

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38 объектов найдено
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Вилла
Стамбул, Турция
Количество этажей 1
€ 1,727,681
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
411 м²
Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
227 м²
1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 972,035
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
312 м²
Количество этажей 2
€ 1,253,670
Бахчешехир Легкий доступ к шоссе и аэропорту Социальные объекты
Вилла 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 982,050
Современные виллы с видом на природу в Стамбуле Виллы представляют собой элегантный дизай…
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 777,457
Современные виллы в окружении природы в Бахчешехире, Стамбул Проект включает 5+1 жилых ед…
Вилла 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 818,188
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
Вилла 5 комнат
Kurtkoey, Турция
5 Количество комнат
183 м²
1/2 Этаж
€ 659,500
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м²
1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат
470 м²
1/3 Этаж
€ 1,277,700
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
263 м²
1/3 Этаж
€ 1,868,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
257 м²
1/3 Этаж
€ 1,549,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
353 м²
1/1 Этаж
€ 1,549,700
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
311 м²
1/3 Этаж
€ 1,611,900
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
260 м²
1/2 Этаж
€ 1,209,500
Вилла 4+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 7 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
7 Количество комнат
366 м²
1/3 Этаж
€ 1,836,500
Вилла 5+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 5 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
225 м²
1/3 Этаж
€ 1,066,400
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
572 м²
1/2 Этаж
€ 2,797,100
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
533 м²
1/2 Этаж
€ 2,238,800
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 8 спален
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат
7 ванных комнат
601 м²
Количество этажей 3
€ 1,335,021
Роскошь ждет вас в самом сердце природы и всего в 54 минутах от Стамбула. ( Zeray Country Ba…
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
€ 1,618,565
КАЛИОН МАРИНА ВИЛЛАРИ краткое изложение Skidmore Owings и Merrill, одна из ведущих мировых…
Вилла 4 спальни
Sapanca, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Вилла 4 спальни
Basiskele, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 190,000
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство
Измит, Турция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 999,000
Вилла 5 спален с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
340 м²
€ 1,227,563
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
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