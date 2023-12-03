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Виллы в Osmangazi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Osmangazi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Osmangazi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 603 м²
Количество этажей 3
Стильный Частный Дом с Просторным Садом в Бурсе. Частный дом в Бурсе расположен в Нилюферкёй…
€746,000
в месяц
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