Недвижимость в Каталонии: особенности и премущества жилья на юго-востоке Испании
В Испании есть много удивительных мест, которые притягивают туристов со всего мира. Одним из них является Каталония, расположенная на юго-востоке страны. Эта автономная область привлекает иностранцев ухоженными пляжами, гостеприимным населением и теплым климатом.
Кроме того, регион славится обширным выбором недвижимости. Вниманию покупателей представлены объекты на любой вкус: от роскошных вилл и таунхаусов до простых квартир в домах старого фонда. Солидным выглядит и рынок коммерческой недвижимости в Каталонии. У иностранных инвесторов есть возможность вложить средства в приобретение ресторана, гостиницы или отеля, чтобы получать стабильную прибыль.
Главные преимущества покупки недвижимости в Каталонии
Стать владельцем местного жилья выгодно по многим причинам:
- за приобретение недвижимости от 500 тысяч евро можно получить испанский ВНЖ;
- появится возможность круглогодично проживать в модном курортном регионе с лучшими пляжами в Европе;
- наличие недвижимости в Каталонии позволит воспитывать детей в благоприятной атмосфере;
- за счет постоянного потока туристов можно зарабатывать на купленном объекте круглый год.
Лучшие места для покупки жилья в Каталонии
Автономное сообщество делится на несколько регионов. Самым популярным местом для приобретения недвижимости считается Барселона — крупнейший мегаполис и столица области. Для комфортного проживания здесь есть все необходимое, включая развитую инфраструктуру и обилие возможностей для активного отдыха.
Среди других мест выделяется популярный регион Коста-Браво. Благодаря наличию парковых зон и хорошо оборудованных пляжей он идеально подходит для проживания с детьми. Покупателям, стремящимся к спокойному отдыху, стоит остановить выбор на респектабельном регионе Коста-Гарраф.
За сколько можно купить жилье в Каталонии?
Цены на местную недвижимость стартуют от 1500-2000 евро за «квадрат». По такой стоимости продаются дома и квартиры в большинстве провинциальных регионов автономной области. В Барселоне жилье оценивается в 2-3 раза выше.
На дешевые цены покупатели могут рассчитывать только в малых населенных пунктах, таких как, например, Ситжес и Сабадель. Здесь продается недорогое жилье в Каталонии из расчета 1000-1200 евро за квадратный метр. Коммерческие объекты стоят столько же.