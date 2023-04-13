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Купить недвижимость в Каталонии, Испания

Ареньс-де-Мар
3
Cassa de la Selva
2
Sils
2
Valles Occidental
2
Бланес
2
Baix Ebre
1
Baix Penedes
1
Castelldefels
1
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1 039 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Дом 5 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Квартирав Барселонес, Испания
Квартира
Барселонес, Испания
€ 600
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 7 спаленв Pals, Испания
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 187 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат 349 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 2 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат 103 м² 3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 156 м² 2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 6 спаленв Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
454 м²
€ 1,400,000
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальнив Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 3
€ 330,000
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
Дом 3 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
130 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Продается современный новый дом, расположенный в центре Санта Кристина де Аро, побережье Кос…
Вилла 8 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 8 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
5 ванных комнат 8 577 м²
€ 2,350,000
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
Дом 11 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 11 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат 18 255 м²
€ 1,600,000
Приблизительно 2 га собственности с захватывающим видом на горы, расположенной в горной мест…
Вилла 9 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 9 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат 4 525 м²
€ 1,500,000
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающей к 18-луночному полю для гольфа Santa Cristina…
Вилла 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Дом 10 спаленв Bordils, Испания
Дом 10 спален
Bordils, Испания
4 ванных комнат 4 980 м²
€ 1,600,000
Комфортабельная усадьба 17-го века для продажи с сельским отелем в Bordils de Baix Empordà В…
Вилла 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат 2 563 м²
Цена по запросу
Впечатляющая вилла с видом на море, 4 км ( 10 минут на машине ) от прекрасных пляжей Торрева…
Вилла 6 спаленв Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат 2 293 м²
€ 2,975,000
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
Дом 10 спаленв Navata, Испания
Дом 10 спален
Navata, Испания
6 ванных комнат 1 300 м²
€ 2,400,000
  Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
Дом 4 спальнив Canyelles, Испания
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат 453 м² 2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Каталонии: особенности и премущества жилья на юго-востоке Испании

В Испании есть много удивительных мест, которые притягивают туристов со всего мира. Одним из них является Каталония, расположенная на юго-востоке страны. Эта автономная область привлекает иностранцев ухоженными пляжами, гостеприимным населением и теплым климатом.

Кроме того, регион славится обширным выбором недвижимости. Вниманию покупателей представлены объекты на любой вкус: от роскошных вилл и таунхаусов до простых квартир в домах старого фонда. Солидным выглядит и рынок коммерческой недвижимости в Каталонии. У иностранных инвесторов есть возможность вложить средства в приобретение ресторана, гостиницы или отеля, чтобы получать стабильную прибыль.

Главные преимущества покупки недвижимости в Каталонии

Стать владельцем местного жилья выгодно по многим причинам:

  • за приобретение недвижимости от 500 тысяч евро можно получить испанский ВНЖ;
  • появится возможность круглогодично проживать в модном курортном регионе с лучшими пляжами в Европе;
  • наличие недвижимости в Каталонии позволит воспитывать детей в благоприятной атмосфере;
  • за счет постоянного потока туристов можно зарабатывать на купленном объекте круглый год.

Лучшие места для покупки жилья в Каталонии

Автономное сообщество делится на несколько регионов. Самым популярным местом для приобретения недвижимости считается Барселона — крупнейший мегаполис и столица области. Для комфортного проживания здесь есть все необходимое, включая развитую инфраструктуру и обилие возможностей для активного отдыха.

Среди других мест выделяется популярный регион Коста-Браво. Благодаря наличию парковых зон и хорошо оборудованных пляжей он идеально подходит для проживания с детьми. Покупателям, стремящимся к спокойному отдыху, стоит остановить выбор на респектабельном регионе Коста-Гарраф.

За сколько можно купить жилье в Каталонии?

Цены на местную недвижимость стартуют от 1500-2000 евро за «квадрат». По такой стоимости продаются дома и квартиры в большинстве провинциальных регионов автономной области. В Барселоне жилье оценивается в 2-3 раза выше.

На дешевые цены покупатели могут рассчитывать только в малых населенных пунктах, таких как, например, Ситжес и Сабадель. Здесь продается недорогое жилье в Каталонии из расчета 1000-1200 евро за квадратный метр. Коммерческие объекты стоят столько же.

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