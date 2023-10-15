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Жильё с бассейном в Каталония, Испания

Selva
43
Sant Antoni
33
Льорет-де-Мар
23
Upper Emporda
22
Girones
19
Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
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148 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном в Pals, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном
Pals, Испания
Количество спален 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
€2,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Girones, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
€3,45 млн
Дом 5 спален с бассейном в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Площадь 465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 4
Площадь 687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Площадь 457 м²
Количество этажей 2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн

Типы недвижимости в Каталония

квартиры
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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