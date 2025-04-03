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Жильё в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Барселонес, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселонес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта. Этот проект, расположенный в Оспиталет-де…
$343,811
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Квартира 5 комнат в Барселонес, Испания
Квартира 5 комнат
Барселонес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 114 м²
Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта. Этот проект, расположенный в Оспиталет-де…
$526,086
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Параметры недвижимости в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания

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