Купить пентхаус в Аликанте, Испания

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549 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
73 м²
4 Этаж
€ 97,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 73.…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
43 м²
2 Этаж
€ 79,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая пло…
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Великолепный пентхаус, распределенный на двух этажах. На первом этаже расположены три спальн…
Пентхаус
Аликанте, Испания
125 м²
€ 450,000
капитан
Пентхаус
Аликанте, Испания
50 м²
€ 160,000
пентхаус с высокими потолками и террасой 12 метров
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
44 м²
1 Этаж
€ 85,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
91 м²
16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
80 м²
5 Этаж
€ 112,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
135 м²
1 Этаж
€ 239,000
Впечатляющий пентхаус в Golf Bahia de FinestratЭффектный пентхаус на продажу в эксклюзивной …
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
5 Этаж
€ 295,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 5 этаже. Общая площадь 85…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 202,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
78 м²
1 Этаж
€ 159,950
Продаётся пентхаус в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 1 этаже. Об…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
€ 106,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 0.00 м2, сост…
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2 ванных комнат
114 м²
4 Этаж
€ 340,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛAМАРТИНЕ Новый жилой комплекс из 112 очень уютных квартир с 2 спа…
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
48 м²
€ 81,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 48.00 м2, пен…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 159,900
Продается пентхаус в Торревьехе с 3 спальнями и 2 ванными комнатами площадью 85 м2 плюс терр…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
61 м²
€ 125,000
Продается светлый пентхаус в центре Ла Мата, в окружении всех услуг и всего в 150 метрах от …
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
80 м²
5 Этаж
€ 149,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 299,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 173.00 м2, пентхаус 2021 г…
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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