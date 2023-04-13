Купить недвижимость в Пафос, Кипр

Иностранцы могут получить бессрочный кипрский ВНЖ за покупку недвижимости в Пафосе от 300 тыс. евро. Жилье должно быть куплено в новостройке или возводящемся объекте. Это может быть коммерческая или жилая недвижимость. Допускается приобретение одного или двух объектов, суммарно оцененных более чем на 300 тыс. евро. Из них 200 тыс. евро инвестору нужно оплатить сразу, независимо от того, запущен дом в эксплуатацию или находится на стадии застройки. Иностранцам при покупке необходимо предоставить справку о том, что ежемесячный доход семьи превышает 30 тыс. евро. После получения ВНЖ инвестору нужно не менее раз в 2 года приезжать на Кипр, иначе документ аннулируется.