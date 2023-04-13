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Купить недвижимость в Пафос, Кипр

Пафос
685
Пафос
135
Пейя
112
Героскипу
76
koinoteta chloraka
70
Chloraka
67
Empa
46
koinoteta empas
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1 226 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 430,000
Резиденция № В4-А310, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 1/4 Этаж
€ 370,000
Резиденция № В4-А010, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 240,000
Апартамент В-101 — это удобная и современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса в …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1 ванных комнат 75 м² 1/3 Этаж
€ 170,000
Апартамент В-103 — это удобная и современная квартира с 1 спальней в центре Пафоса в к…
Студия 1 комнатав Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 649,000
Это стильное жилое и коммерческое здание класса люкс предназначено для того, чтобы предложит…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 176 м² 3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 64 м² 2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Пафосе, Кипр

Выдают ли ВНЖ на Кипре за приобретение недвижимости в Пафосе? Какие есть условия?

Иностранцы могут получить бессрочный кипрский ВНЖ за покупку недвижимости в Пафосе от 300 тыс. евро. Жилье должно быть куплено в новостройке или возводящемся объекте. Это может быть коммерческая или жилая недвижимость. Допускается приобретение одного или двух объектов, суммарно оцененных более чем на 300 тыс. евро. Из них 200 тыс. евро инвестору нужно оплатить сразу, независимо от того, запущен дом в эксплуатацию или находится на стадии застройки. Иностранцам при покупке необходимо предоставить справку о том, что ежемесячный доход семьи превышает 30 тыс. евро. После получения ВНЖ инвестору нужно не менее раз в 2 года приезжать на Кипр, иначе документ аннулируется.

В каких районах Пафоса продается самое дешевое жилье?

Купить недвижимость в Пафосе на Кипре недорого можно в районах Юниверсал и Коралловый залив. Кв. метр жилья здесь оценивается в 1500-1600 евро. По таким ценам продаются дома и квартиры в ЖК.

Можно ли иностранным лицам сдавать приобретенное жилье в Пафосе в аренду?

Да, иностранцы могут сдавать в аренду купленные квартиры и дома.

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