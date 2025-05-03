Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trimithousa
  4. Жилая

Жильё в Trimithousa, Кипр

дома
7
7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 4 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Уникальные роскошные виллы с панорамным видом на море в тихом жилом районе Тремитуса, деревн…
$1,13 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 4 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Уникальные роскошные виллы с панорамным видом на море в тихом жилом районе Тремитуса, деревн…
$1,24 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл, расположенных в тихом жилом районе Тремитуса, де…
$1,02 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Trimithousa, Кипр
Дом 5 спален
Trimithousa, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
A well-built spacious house with a large plot of land in a picturesque area of Paphos is sui…
$705,738
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Бунгало с тремя спальнями в Тремитуса, с открытой планировкой гостиной, столовой и кухни, 1 …
$245,067
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл, расположенных в тихом жилом районе Тремитуса, де…
$999,769
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл, расположенных в тихом жилом районе Тремитуса, де…
$999,769
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Trimithousa, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти