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Жилье в Kallepeia, Кипр

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квартиры
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Каллепея, Кипр
Квартира 5 комнат
Каллепея, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Расположенная в живописной деревне Цада, эта исключительная резиденция предлагает идеальное …
$1,21 млн
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Бунгало в Каллепея, Кипр
Бунгало
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Для продажи: Уютное 3-спальное полуотдельное бунгало в деревне Каллепия Расположенное в жи…
$195,827
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Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Площадь 5 686 м²
Жилая земля в общине Каллепея района Пафос. Поле имеет неправильную форму и обращено к дорог…
$323,911
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Большие земельные возможности / инвестиции в Калепею. Строительный фактор 10% с покрытием 10…
$86,424
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Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Это большой сельскохозяйственный участок земли, 6021 квадратных метров, между деревнями Калл…
$57,616
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Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Большие земельные возможности / инвестиции в деревне Каллепея. Плотность здания 30%, покрыти…
$74,901
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Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Конкретные сельскохозяйственные угодья в Каллепии обычно имеют плодородную почву, идеально п…
$103,709
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Параметры недвижимости в Kallepeia, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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