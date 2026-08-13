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Жилье в Agios Ioannis Pafou, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Agios Ioannis Pafou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Agios Ioannis Pafou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/5
For sale 2 bedroom apartment, in a project under construction in Limassol, in the area of Ag…
$319,080
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Параметры недвижимости в Agios Ioannis Pafou, Кипр

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