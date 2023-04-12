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Купить недвижимость с видом на море в Беларуси

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 ванных комнат 50 м²
€ 160,000
Эта прекрасная 1-комнатная квартира расположена на верхнем этаже меньшего дома в Опатово, Ти…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/3 Этаж
€ 145,000
Продаётся дуплекс в п. Бечичи  с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16/18 Этаж
€ 66,622
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 8/18 Этаж
€ 126,030
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 11/40 Этаж
€ 52,120
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,000
‼️ПРОДАЖА ЭТАП КОТЛОВАН‼️ ❌ЕСТЬ РАССРОЧКА❌ ❌ЭРЕДЕМЛИ/ АРПАЧБАХШИШ ✅ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
Вилла 5 спаленв Минск, Беларусь
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 6 ванных комнат 287 м² Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 445,172
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…

Регионы с недвижимостью на продажу

Горанский сельский Совет
Смолевичи
Чернинский сельский Совет
Мозырь
Сеницкий сельский Совет
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