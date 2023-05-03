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Жильё в Шацкий сельский Совет, Беларусь

23 объекта найдено
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 4,087
Продается жилой дом в 80 км от МКАД по Слуцкой трассе и около 65 км по Пуховичскому направле…
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 4,087
Продается частный жилой дом по адресу Пуховичский р-н, Шацкий с/с, д. Селецк, ул. Колхозная.…
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 107,167
Дом гостиничного типа, два этажа, теплый, уютный, камин, мебель , все удобства в доме. …
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 11/12 Этаж
€ 231,362
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 11/12 Этаж
€ 114,659
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 49 м² 11/12 Этаж
€ 112,162
Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 11/12 Этаж
€ 191,401
Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м² 11/12 Этаж
€ 286,989
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 50 м² 11/12 Этаж
€ 98,902
Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 9/12 Этаж
€ 157,045
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 49 м² 9/12 Этаж
€ 98,702
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 9/12 Этаж
€ 101,300
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 9/12 Этаж
€ 202,799
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 9/12 Этаж
€ 248,154
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
1 Количество комнат 49 м² 9/12 Этаж
€ 98,503
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 9/12 Этаж
€ 247,355
Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м² 9/12 Этаж
€ 251,751
Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
4 Количество комнат 3 ванных комнат 126 м² 9/12 Этаж
€ 251,951
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 2/12 Этаж
€ 192,219
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/12 Этаж
€ 191,292
Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/12 Этаж
€ 120,581
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/12 Этаж
€ 185,067
Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/12 Этаж
€ 157,154

Параметры недвижимости в Шацкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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