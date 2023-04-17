Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Сморгонский район
  5. Сморгонь

Купить недвижимость в Сморгонь, Беларусь

21 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес:  Сморгонь,, ул.Советская, д.47 - Кварт…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 8/9 Этаж
€ 28,732
Отличная 3-кмнт. квартира в центре г. Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 21 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 53,952
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен еврорем…
Квартира 1 комнатав Сморгонь, Беларусь
Квартира 1 комната
Сморгонь, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 19,815
Отличное предложение! 1-комн. квартира в г.Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Инженерная, д. 14 ⭕…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/5 Этаж
€ 29,273
Продажа/Обмен с доплатой на квартиру в г.Минск! Адрес: Сморгонь, ул. Советская, д. 12 ❤️ Отл…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 28,372
Двухкомнатная квартира в центре г. Сморгонь Адрес: Сморгонь, ул. Кирова, д. 5 ❤️ Кварти…
Квартира 4 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
4 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 27,832
Просторная 4-кмнт. квартира в центре г Сморгонь. Адрес: Сморгонь, ул. Синкевич, д.4 ⭕️ О Ваш…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 24,589
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес:  Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 28,732
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Отличная 2-комн. квартира с мебелью и евроремонтом! Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56, к.4…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 28,732
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 47 - Квартир…
Квартирав Сморгонь, Беларусь
Квартира
Сморгонь, Беларусь
101 м²
€ 13,330
Продаётся 1/2 часть дома и 1 /2 часть участка площадью 25 соток в деревне Корени. Дом кирпич…
Квартира 2 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 44,044
Продается шикарная евродвушка в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт в соответст…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 44,044
Продается уютная 3-х комнатная квартира в хорошем районе. В квартире произведен евроремонт с…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
200 м²
€ 103,580
Добротный дом с ремонтом для большой и дружной семьи. Ухоженный участок, гостевой домик, гар…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
111 м²
€ 29,723
Предлагаем вашему вниманию идеальное предложение дома в прекрасном месте!   Отличное м…
Коттеджв Сморгонь, Беларусь
Коттедж
Сморгонь, Беларусь
175 м²
€ 72,056
Продаётся восхитительный новый коттедж, построенный из современных материалов под чистовую о…
Квартира 3 комнатыв Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 28,642
Тёплая, уютная 3-комнатная квартира с раздельными комнатами. Находится недалеко от центра го…
Домв Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
153 м²
€ 71,966
ООО «Партнер для всех», УНП 690665135, лицензия Министерства юстиции Республики …
Realting.com
Перейти