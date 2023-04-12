Купить недвижимость с видом на горы в Беларуси

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Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/3 Этаж
€ 145,000
Продаётся дуплекс в п. Бечичи с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
16/18 Этаж
€ 66,622
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
8/18 Этаж
€ 126,030
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 129,000
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 371,003
новый проект в Анталии
Пентхаус
Минск, Беларусь
50 м²
Количество этажей 4
€ 140,000
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат
6 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 445,172
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
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