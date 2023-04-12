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Купить недвижимость с видом на горы в Беларуси

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/3 Этаж
€ 145,000
Продаётся дуплекс в п. Бечичи  с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16/18 Этаж
€ 66,622
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 8/18 Этаж
€ 126,030
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
Комната 2 спальнив Минск, Беларусь
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 371,003
новый проект в Анталии
Пентхаусв Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
50 м² Количество этажей 4
€ 140,000
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
Вилла 5 спаленв Минск, Беларусь
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 6 ванных комнат 287 м² Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 445,172
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…

Регионы с недвижимостью на продажу

Заболотский сельский Совет
Мотыкальский сельский Совет
Кобрин
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Мозырь
Сеницкий сельский Совет
Юзуфовский сельский Совет
Пережирский сельский Совет
Острошицкий сельский Совет
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