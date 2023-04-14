Купить недвижимость в Гомель, Беларусь

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258 объектов найдено
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Дом
Гомель, Беларусь
97 м²
€ 24,430
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
10/10 Этаж
€ 36,193
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 23,525
Дом
Гомель, Беларусь
229 м²
Цена по запросу
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города, в жил…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
5/9 Этаж
€ 28,049
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
1/9 Этаж
€ 33,478
Продается 3-х комнатная квартира ул. Чечерская,9 на 1-ом этаже 9-этажного дома. …
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
4/5 Этаж
€ 24,882
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
3/14 Этаж
€ 35,288
Продается 1-комнатная квартира по улице пр. Речицкий, 142 с современным ремонтом…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
9/9 Этаж
€ 21,716
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 9 этаже 9-ти этажного панельного дома. Квартира о…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
2/9 Этаж
€ 25,787
Продается уютная светлая 1-комнатная квартира по адресу ул. Свиридова, д. 41 в Волотове. &nb…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
3/4 Этаж
€ 36,645
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
2/9 Этаж
€ 40,717
Дом
Гомель, Беларусь
138 м²
€ 47,051
Продается жилой бревенчатый дом. Дом с газовым отоплением, централизованный водо…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
8/9 Этаж
€ 45,241
Продаётся просторная, светлая трехкомнатная квартира в кирпичном доме общей площадью 65 кв.м…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
16/16 Этаж
€ 19,001
Просторная светлая однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Косметический ремонт, и…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
3/5 Этаж
€ 24,882
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/4 Этаж
€ 24,702
Продается 2 -комнатная квартира в центральном районе, возле центрального рынка. Общая площад…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/5 Этаж
€ 14,929
Продаем просторную 1 комнатную квартиру, на улице Шоссейная №11а, в кирпичном доме 1997 года…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/9 Этаж
€ 40,717
Продажа 3-х комнатной квартиры по ул. Кожара д. 1. Прекрасный благоустроенный район г. Гомел…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/5 Этаж
€ 33,026
Продается 2-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома в Центральном районе города…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
7/9 Этаж
€ 38,455
Продается 3-х комнатная квартира пр. Речицкий,44 общей площадью 63,03 м2, …
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
4 Количество комнат
89 м²
9/9 Этаж
€ 76,005
Продается четырехкомнатная квартира с панорамным видом в самом…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
56 м²
2/2 Этаж
€ 28,954
Уникальная квартира в самом сердце города. Продаётся трехкомнатная квартира расположенная в …
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/10 Этаж
€ 21,716
Продаётся просторная квартира 41,6 м.кв. около рынка «Давыдовский». Рядом все не…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
1/5 Этаж
€ 19,001
Уютная светлая квартира с косметическим ремонтом! ► Натяжные потолки. ► Окна ПВХ (с зам…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 37,550
Дом
Гомель, Беларусь
86 м²
€ 36,193
Дом расположен в тихом, уютном, комфортном месте города Гомеля. Транспортные остановки в пре…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
Количество этажей 9
€ 45,241
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
21 м²
5/9 Этаж
€ 12,577
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
3/5 Этаж
€ 22,168
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 3 этаже 5-ти этажного панельного дома. Квартира о…
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