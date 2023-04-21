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Жильё в Гродненской области, Беларусь

Жировичский сельский Совет
3
Жуковщинский сельский Совет
3
Островец
3
Павловский сельский Совет
3
Переганцевский сельский Совет
3
Путришковский сельский Совет
3
Субочский сельский Совет
3
Эйсмонтовский сельский Совет
3
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1 002 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 23,523
Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (риелторы &…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 19,147
Продается большая недорогая двухкомнатная квартира «чешской» планировки в м-не &…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Кварт…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
132 м²
€ 68,381
Продается дом в черте города Гродно, ул. Грандичская (направление Гожа). Площадь дома:132/89…
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 16,138
 Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки.  На участке двухэтажный ки…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/10 Этаж
€ 66,101
В продаже красивая, уютная , современная трехкомнатная квартира по адресу ул. Калиновского 6…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Квар…
Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 24,526
2-комнатная квартира с хорошим ремонтом в мкр. Корени Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56/4 …
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
244 м²
€ 173,231
В продаже двухэтажный дом 243,8 м2 готовый к проживанию в районе, Девятовки. Стильный соврем…
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
235 м²
€ 81,145
Местоположение: г. Гродно, ул. Заменгофа,14. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мес…
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 244 м² Количество этажей 2
€ 173,231
В продаже двухэтажный дом 243,8 м2 готовый к проживанию в районе, Девятовки. Стильный совре…
Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
378 м²
€ 54,705
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,206
Продается дача в СТ «Лесное -4» (Королино). По асфальту до СТ на автомобиле 10 м…
Дом в Лядский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лядский сельский Совет, Беларусь
213 м²
€ 18,235
Продается дом в агрогородке Лещанка, ул. Школьная, в 5 км от Щучина. Дом блочный, обложен ки…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 24 м² 2/3 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 235 м² Количество этажей 2
€ 81,145
Местоположение: г. Гродно, ул. Заменгофа,14. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мес…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 4/9 Этаж
€ 38,293
Продается квартира без внутренней отделки в новом доме в микрорайоне Грандичи-3. Дом частичн…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Кварт…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/13 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Дом 5 комнат в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 378 м² Количество этажей 2
€ 54,705
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Дом 1 комната в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² Количество этажей 1
€ 8,206
Продается дача в СТ «Лесное -4» (Королино). По асфальту до СТ на автомобиле 10 м…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Квар…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Дом 6 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат 197 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
В продаже дом 197 м2 с большой кухней и солнечной террасой! Интерьер дома выдержан в едином …
Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 24,891
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес:  Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
4 Количество комнат 83 м² 10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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