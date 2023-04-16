Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Лошанский сельский Совет
Купить недвижимость в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Очистить
34 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 26,030
Двухуровневый дачный дом! Адрес: СТ Спектр-2001 ❤️ Комфортная дача в 13-ти километрах…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 15,852
Продается добротная уютная дача в СТ "Физик". 19 км МКАД. Отличное транспортное со…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 18,014
Продается дача в живописном месте рядом с Минском. Удобный подъездной путь (асфальт до товар…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 15,222
Продается двухуровневый дом для проживания! Адрес: СТ Аист ⭕️О Вашем будущем участке: - Учас…
Квартира 3 комнаты
Лошанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
1/1 Этаж
€ 14,321
Трехкомнатная квартира с отдельным входом в д. Щербины Адрес: д. Щербины ❤️Продажа ква…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
190 м²
€ 71,155
Дом на большом участке рядом с Минским морем! Адрес: д. Лабенщина ⭕️ О Вашем будущем участке…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 17,924
Дачный дом 2-х уровневый в ст "Аист" 17 км от Минска, Молодеченское направление (д…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 12,159
Уютная дача в с/т Ромашка Соломореченская. Минский район, Мядельское направление, 15 км от М…
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 130,601
Продается коттедж у культурно-исторического комплекса Линия Сталина, аг. Лошаны, 17 км от МК…
Коттедж
Лошаны, Беларусь
262 м²
€ 40,441
Коробка под крышей. Дом находится в процессе ввода в эксплуатацию. Коробка в 3 уровня ( цоко…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 32,425
Продажа дома в д. Шимково. Компактный дом в 3 уровнях площадью 130.м.…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 21,977
ПРОДАЕТСЯ садовый домик в садоводческом товариществе «Светлые пруды» Минского ра…
Дом
Лошаны, Беларусь
251 м²
€ 198,154
Продается современный и комфортный дом в аг. Лошаны. - Дом расположен в живописном месте сре…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 16,213
Продается дача в садовом товариществе "Аист", рядом с Линией Сталина. Дом располо…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
136 м²
Цена по запросу
Продается дом в 25 км от Минска. Хорошее расположение дома, 25 км от МКАД по Мядельскому нап…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 40,081
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СТИЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ НОВЫЙ ДОМ С ОТДЕЛКОЙ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ РЯДО…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 34,227
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ ДОБРОТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В МЯДЕЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ!!! Расстояние о…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,312
СТ «Ромашка Соломореченская» расположен в 18 км от МКАД в Мядельском направлении…
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 373,790
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттедж
Бровки, Беларусь
178 м²
€ 103,580
Дом с земельным участком в частной собственности 0,25 га располагается в живописном месте, д…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 19,815
Продается деревянный дом в д.Саевщина (недостроенное капитальное строение) 2020 года по…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 70,254
Продается дом в 25 км от Минска. Хорошее расположение дома, 25 км от МКАД по Мядельскому нап…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 5,855
Продаётся 1/4 доля в доме с земельным участком. Дом расположен в Минском районе, 17 км от М…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 15,762
Продается дача в с/т «Аист», рядом с Линией Сталина, Молодечненское направление,…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 89,980
2 этажный дом 2018 г.п. для круглогодичного проживания. С возможностью постоянной регистраци…
Дом
Бровки, Беларусь
324 м²
€ 315,244
Продается дом (незавершенное капитальное строение), расположенный на земельном участке 24,39…
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 67,552
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 144,112
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 22,427
Отличная дача в СТ "Чистые Пруды" (Лошанский с/с). Мо…
Квартира 2 комнаты
Лошаны, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
2/2 Этаж
€ 33,326
Продаем двухкомнатную квартиру в аг.Лошаны. В 15 км от Минска. В нескольких км расположен Ис…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Лошанский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты