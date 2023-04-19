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Купить недвижимость в Старобин, Беларусь

5 объектов найдено
Коттеджв Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
200 м²
€ 86,559
Одноуровневый дом в 11-ти минутах от Солигорска Адрес: Старобин, ул. Энергетиков   ❤️ О…
Квартира 2 комнатыв Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 27,243
Отличная 2-комнатная квартира в г.п Старобин! Адрес: гп. Старобин, ул. Солигорский д. 12 ❤️ …
Домв Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
81 м²
€ 36,446
Дом в прекрасном состоянии после ремонта. Все окна стеклопакет. Свежие обои, гладь на потолк…
Домв Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
81 м²
€ 36,446
Дом в прекрасном состоянии после ремонта. Все окна стеклопакет. Свежие обои, гладь на потолк…
Квартира 2 комнатыв Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 27,243
Отличная 2-комнатная квартира в г.п Старобин по улице Молодежная! Адрес: гп. Старобин, ул. С…
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